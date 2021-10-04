Halihazırda vizesi olan ve gıda nakliye araçlarında çalışan 4 bin 700 yabancı sürücünün vizesinin gelecek yılın şubat ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilen açıklamada, Noel döneminde artan talep nedeniyle tedarik sorunu yaşanmaması için kümes hayvancılığı alanında çalışan 5 bin 500 yabancının vizesinin de 24 Aralık'tan 31 Aralık 2021'e uzatıldığı kaydedildi.