İngiltere'de talebi reddedilen Prens Harry'den tepki

Sözcü açıklamasında “Prens Harry, doğumuyla birlikte güvenlik riski yaşamaya başladı. O, tahtta altıncı sırada ve Afganistan'da muharebe görevi yaptı. Ailesi ile son yıllarda neo-Nazi ve aşırılıkçı tehditlere maruz kaldı. Kurum içindeki rolü değişse de, Kraliyet Ailesi'nin bir üyesi olarak profili değişmedi. Ancak aynı şekilde bu tehditler de değişmedi. Prens Harry'nin bu noktadaki amacı çok net: evi olan Birleşik Krallık'ı çocuklarının da tanıyıp görmesi ve bunun için de gerekli güvenliğin sağlanması..." dedi.