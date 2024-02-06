İngiltere'de muhalefetten Başbakan Sunak'ın "Ruanda planı" için 1000 sterlinlik iddiaya girmesine tepki

İngiltere'de muhalefet, Başbakan Rishi Sunak'ın, gazeteci Piers Morgan'la düzensiz göçmenleri Ruanda'ya yollayamazsa bir göçmen derneğine 1000 sterlin verme iddiasını kabul etmesini, "Başbakan insanların hayatıyla kumar oynuyor." sözleriyle eleştirdi.

Sunak, Morgan'ın YouTube kanalında yayınlanan programda başbakanlık görevinde geçen 1 yıla ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Ülkede her hafta düzenlenen Filistin'le dayanışma eylemlerine ilişkin bazı slogan ve söylemlerin kabul edilemez olduğunu kaydeden Sunak, son birkaç aydır İngiltere'de antisemitizmin yükselmesinin şok edici olduğunu ifade etti. gösterdi ki bölgedeki ortaklarımızla birlikte bu yoldaki çabalarımızı ikiye katlamalıyız." dedi.

1000 STRELİNLİK İDDİA

Sunak, İngiltere'ye gelen düzensiz göçmenlerin, Ruanda'ya sınır dışı edilmesine yönelik soruya yanıt vererek, "Birisi buraya yasa dışı yollarla gelirse burada kalmasına izin verilmemeli. Onları sınır dışı edebilmeliyiz. Ülkeleri güvenli değilse veya savaş varsa, onları güvenli bir alternatife göndermek gerekir. Bu yüzden Ruanda planı var." diye konuştu.

Bu bölümde gazeteci Morgan, Sunak'a "Bir göçmen derneği için 1000 sterlinine (Yaklaşık 38 bin lira) bahse girerim. Seçimden önce o uçaklara kimseyi bindiremezsiniz. Bahsi kabul ediyor musun?" diye sordu.

Sunak ise yanıtında, "İnsanları uçağa bindirmek istiyorum." derken Morgan'ın bahis için uzattığı eli sıktı ve "Bunun için çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Morgan ise, ülke nüfusunun 2036'da 73 milyona ulaşacağına yönelik raporlara değinerek yaklaşık 6 milyon kişilik bu artışın daha büyük bir problem olduğunu söyledi.

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Sunak, Morgan'a yanıtında, Arnavutluk'la yapılan anlaşma sonucunda bu ülkeden gelen düzensiz göçün durduğunu, Ruanda planının da aynı etkiyi yapacağını kaydetti.

Morgan ise bu yanıta karşılık, "İşinize yarayacağını sanmıyorum. Bu benim korkunç tahminim." dedi.

Sunak, İngiltere'de bu yılın ikinci yarısında yapılması planlanan genel seçimlerin kesin tarihiyle ilgili ise bir zaman vermedi.