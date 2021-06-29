İngiltere'de son 149 günün rekoru!

İngiltere'de son 24 saatte 22 bin 868 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle "son 149 günde görülen en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 artarak 128 bin 103'e yükseldi.
Son 24 saatte 22 bin 868 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, 23 bin 275 vakanın saptandığı 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 4 milyon 755 bin 78'e çıktı.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 454 bin 511'e ulaşırken, bunlardan 32 milyon 583 bin 746'sına ikinci dozu aşı yapıldı.
Ülkede Kovid-19 nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 257'si yoğun bakımda bulunuyor.
İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.
İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının 19 Temmuz’da tamamen kaldırılmasının önünde bir engel bulunmadığını ve bu tarihten sonra hayatın yeniden normale döneceğini belirtti.
Kovid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da tamamen kaldırılmasının önünde hiçbir engelin bulunmadığını belirten Javid, bu tarihten sonra ülkede hayatın yeniden normale döneceğini ve bu tarihe kadar yetişkin nüfusun üçte ikisine ikişer doz aşı yapılacağını kaydetti.
Javid, Delta varyantı nedeniyle vaka sayılarının yayılmaya devam ettiğini ancak ölüm ve hastaneye yatış oranlarının hala düşük olduğunu dile getirdi.
Ülkede uygulanan Kovid-19 aşılarının Delta varyantına karşı da etkili olduğunu ifade eden Javid, 8 Aralık’ta başlattıkları aşılama programı sayesinde 27 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesinin, 7 milyona yakın kişinin de Kovid-19’a yakalanmasının önlendiğini belirtti.
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