İngiltere'deki 230 belediye için yapılan yerel seçimlerin sonucunda, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin sandalye sayısı yaklaşık 1000 azalırken, 50 belediyede de çoğunluk kaybedildi.

Ülkenin çoğu orta ve güney kesimlerindeki 230 belediyedeki 8 bin sandalyenin belirlenmesi için 4 Mayıs'ta düzenlenen seçimin sonuçları belli oldu.

Buna göre, iktidardaki Muhafazakar Parti, 230 belediyede daha önce 3 bin 253 sandalyeye sahipken, bu sayı 957 azalarak 2 bin 296'ya düştü.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi sandalye sayısını 643 artırarak 2 bin 675'e, Liberal Demokrat Parti de sandalye sayısına 415 daha ekleyerek 1628 sandalyeye ulaştı.

Yeşiller Partisi'nin 200 sandalye daha kazanarak 481 sandalyeye ulaştığı seçimlerde, diğer partiler 385 sandalye kaybederek 1001 sandalyede kaldı.

Muhafazakar Parti 31 belediyede çoğunluğunu korurken, 50 belediyedeki çoğunluğunu yitirdi. Muhafazakarlar, yalnızca 2 yeni belediyede çoğunluğu kazanırken, bunlar daha önce bir tarafın çoğunlukta olmadığı belediyeler oldu.

İşçi Partisi, çoğunluğa sahip olduğu 48 belediyede gücünü korurken, 23 yeni belediyede çoğunluğu kazandı, 1 belediyede ise kaybetti. İşçi Partisi, 7 belediyede de çoğunluğu Muhafazakar Parti'den aldı.