İngiltere'de grevler: Sınır muhafaza ve ehliyet sınavı çalışanları ile demiryolu işçileri yılın son haftasında grevde

İngiltere'de sağlık, ulaştırma gibi hayati sektörlerde çalışan on binlerce işçi ve memurun, bir yıl içinde hızla artan enflasyon karşısında ücretlerinin korunması talebiyle başlattıkları grevler dalgalar halinde sürüyor.

Ülkenin altı büyük havaalanında pasaport kontrolü yapan PCS sendikası üyesi sınır muhafaza görevlileri bugün başlattıkları üç günlük grev eylemini 31 Aralık gününe kadar sürdürecek.

TSSA sendikasında örgütlü demiryolu işçilerinin bazı tren hatlarını etkileyen grevleri de bu hafta Çarşamba ve Perşembe günlerinde devam ediyor.

İngiltere'nin doğusu ve orta bölgelerindeki yine PCS sendikasının örgütlü olduğu 71 ehliyet sınav merkezinde görevli çalışanlar da bugünden itibaren yüzde 10'luk ücret artışı, iş güvenliği talepleriyle beş günlük yeni bir greve gidiyor.

İngiltere'de sendikalar, sürekli greve gitmek yerine, pazarlıkta tıkanmalar aşılamadıkça, aralıklı grevlere gidiyorlar.

Havaalanlarındaki greve, PCS sendikasında örgütlü 1.000 civarında sınır muhafaza memurunun greve katılması bekleniyor. Sendika, hükümet pazarlık masasına gelmediği takdirde aralıklı grevlerin aylarca sürebileceğini söylüyor.

Sınır muhafaza memurları enflasyonun altındaki ücret artışı teklifinin yanı sıra, çalışma koşullarında yapılmak istenen değişikliklere de itiraz ediyor.

Hükümet Heathrow, Gatwick, Manchester, Birmingham, Cardiff ve Glasgow havaalanları ile Newhaven limanında çalışan sınır muhafaza memurlarının greve çıktığı günlerde, ülkeye giriş çıkışların aksamaması için ordudan ve bir kısım kamu çalışanından onların işlerini üstlenmelerini istedi.

İngiltere'de sağlık sektöründe, sağlık çalışanları, hemşireler ve ambulans çalışanlarının geçen ay başlattıkları grevlerin de aralıklı olarak Ocak ayında devam etmesi bekleniyor.

Kamu çalışanları on yılı aşkın süredir reel ücretlerinin gerilediğini söylüyor ve bu yıl içinde yüzde 11'i geçen enflasyonun üzerinde artışlar talep ediyorlar.

İngiltere'de Rishi Sunak başbakanlığındaki hükümet ise greve çıkan işçilerin zam taleplerinin, karşılanamayacak kadar yüksek olduğunu savunuyor.

Başbakan Sunak, şu anda önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu söyledi.

Sunak "Bunun önemli bir parçası ise kamu çalışanlarının ücretlerini belirlerken sorumlu davranmak. Uzun vadede ülkenin yararına olan, enflasyonun düşürülmesi" diye konuştu.

Hükümet daha önce greve gitmeyi daha zorlaştıran yeni yasal düzenlemeler planladığını da açıklamıştı. İngiltere'de daha önce, 1980'li yıllarda iktidarda olan Margaret Thatcher başbakanlığındaki Muhafazakar hükümet, sendikal örgütlenme ve grev dahil işçi eylemlerini sınırlayıcı bir dizi yasal düzenleme getirmişti.