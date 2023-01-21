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İngiltere'de grev dalgası büyüyor

İngiltere'de ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekiyor.

Giriş: 21.01.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • İngiltere'de artan yaşam maliyeti karşısında daha yüksek ücret talepleri reddedilen ve çoğunluğu hemşire, ambulans çalışanı, demiryolu işçileri ve öğretmenlerden oluşan işçilerin grev dalgası büyüyerek devam ediyor.

  • Ambulans çalışanlarının düşük ücret ve kötü çalışma koşulları nedeniyle grev kararı alması nedeniyle hastalar ambulans bulmakta güçlük çekmeye başladı. Normal dönemlerde acil aramalar için yanıt süresi yedi dakika olurken, acil çağrı merkezlerine gelen aramaların ortalama yanıt süresi ağustos ayında sekiz buçuk dakikaya çıktı.

  • Unite Sendikası’nın Ulusal Şefi olarak görev yapan Önay Kasab ülkede, 133 bin sağlık personeli kadrosunda boşluk olduğunu ve yeterli bakımı alamadığı için hayatını kaybeden hasta sayılarına ilişkin de verilerin bulunduğunu söyledi.

  • 10 YENİ GREV

    Ambulans çalışanlarını temsil eden Unite isimli sendika, üyeleri 23 Ocak'ta iş bırakmaya hazırlanırken yeni grevlerin duyurusunu yaptı. Sendika, üyelerinin gelecek haftalarda 10 grev daha düzenleyeceğini belirtirken maaş anlaşmazlıkları konusunda çözüme varılmadığı takdirde ek iş bırakma tehdidinde bulundu. Sendikanın Genel Sekreteri Sharon Graham, yaptığı yazılı açıklamada, hükümetin Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) korumak için harekete geçmek ve anlaşmazlığa çözüm üretmek yerine "utanç verici biçimde ambulans çalışanlarını şeytanlaştırmayı seçtiğini" belirtti.

  • HEMŞİRELER DE GREVE GİDİYOR

    Ambulans çalışanlarının yaptığı grev duyurusu, bu haftanın başında Kraliyet Hemşire Koleji (RCN) tarafından hemşireler için açıklanan grev tarihleriyle aynı zamana denk geldi. 

  • Hemşireler, 6 ve 7 Şubat'ta grev yapmayı planladıklarını söyledi. Yeni grev tarihlerinde yer alacak 73 Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tesislerinin çoğunun hastaneler olduğu aktarıldı.

  • Öğretmen sendikaları ise yaklaşık 100 bin öğretmenin 1 Şubat'tan itibaren 7 günlük bir greve gideceğini açıkladı. 

  • Öğretmenler, tren makinistleri ve hemşirelerin 6 Şubat'taki grevinin NHS tarihinin en büyük grevlerinden biri olması bekleniyor.

  • * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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