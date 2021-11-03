Taliban'a rağmen kız çocuklarına eğitim veriyor

Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaSON DAKİKA: İngiltere'de bir öğretmen, Taliban'a rağmen kız çocuklarına internetten eğitim veriyor - Haberler
İngiltere'de bir öğretmen, Taliban'a rağmen Afganistan'daki kız çocuklarına internetten eğitim veren bir okul açtı
Afganistan'da yönetimi ele geçirdikten sonra Taliban, kız çocuklarının okula gitmesini yasakladı. Afgan diasporasına mensup bir kadın öğretmen bu yasağa karşı internet üzerinden eğitim veren bir okul kurmak için harekete geçti. Birkaç hafta içinde okulun öğrenci sayısı bine yaklaştı. Okulda ders veren gönüllü öğretmen sayısı ise 400'ü aştı.
Yıllar sonra Afganistan'a dönünce Angela ortaokul öğretmeni olmuş, ancak daha sonra Hollanda'ya, ardından da İngiltere'ye taşınmış.
Son birkaç aydır da diasporadaki diğer Afganlar gibi Angela da ülkesindeki gelişmeleri izlerken felce uğradığını söylüyor.
Ama kendisini en fazla etkileyen şeyin Taliban'ın kız çocuklarının okula gitmesini yasaklaması olduğunu vurguluyor.
Öğretmen ve kız çocukları ve kadın hakları savunucusu olarak Angela bir şeyler yapması gerektiğini hissediyordu.
Bunun üzerine eğitim hakları ellerinden alınan Afgan kız çocukları ve kadınları için 'Online Herat Okulu'nu kurdu.
'Silah değil kalem'
"Bu okul yaşadığım tüm acıların ve tecrübelerin sonucu sanırım. 'Silah değil kalem' deyişini benimsiyoruz" diyor.
Instagram'da paylaştığı bir mesajla tecrübeli öğretmenlerden yardım talebinde bulununca 400'ü aşkın öğretmen gönüllü olmuş. Telegram ve Skype üzerinden 170 farklı online sınıfta matematikten resime kadar birçok ders veriliyor.
"Öğretmenlerin çoğu İran'dan. Günde 2 ila 8 saat arasında çalışıyor, yemek pişirmekten resime kadar birçok alanda destek sunuyorlar" açıklamasında bulunuyor.
Eğitim gören bine yakın öğrenci arasında Nesrin de var.
Nesrin için bu okula kaydolmak, hayallerini gerçekleştirmesi konusunda yeniden ümit vermiş.
Gönüllü bir öğretmenden Türkçe dersleri de alan Nesrin, bir gün İstanbul'da yaşamayı hayal ettiğini söylüyor.
Son haftalarda Afganistan'ın kuzeyindeki öğrenciler açısından bazı olumlu gelişmeler oldu.
Ülkenin 34 vilayetinden beşinde kız çocukları ortaokula dönmeye başladı.
Devlet üniversitelerinde olmasa da özel üniversitelerdeki genç kadınların da eğitime dönmesine izin verildi.
Ancak ülkenin büyük kısmında olduğu gibi Kabil'de yaşayan Nesrin ve kız kardeşleri için de eğitim yasağı hala devam ediyor.
Nesrin'in annesi gibi kadın öğretmenlere de Taliban evde kalmaları emri verdi ve ne zaman işe döneceklerine dair bir plan da yok.
Birleşmiş Milletler tahminlerine göre sadece Kabil'de vasıflı öğretmenlerin yüzde 70'i kadın. Bu ise okula gitmelerine izin verilen erkek çocuklar için de öğretmen açığının olduğunu gösteriyor.
Taliban'ın yükselişe geçmesinden çok önce de Afganistan zaten eğitime erişim sorunları yaşıyordu. Eğitim Bakanlığı'nın 2019 tahminlerine göre ülkede 15 yaşından büyüklerin üçte birinden fazlası eğitim görmüş değil.
Kız çocuklarının çoğunun okula gitmesine izin verilmemesi nedeniyle bu sayının artması bekleniyor.
Fotoğraflar: Derrick Evans
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."
SON DAKİKA: İngiltere'de bir öğretmen, Taliban'a rağmen kız çocuklarına internetten eğitim veriyor - Haberler/ingiltere-de-bir-ogretmen-taliban-a-ragmen-afganistan-daki-kiz-cocuklarina-internetten-egitim-veren--3241090
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!