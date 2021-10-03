İngiltere'de akaryakıt krizi çözülemiyor

AA

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da sürücülerin bazı akaryakıt istasyonlarında sıraya girdiği görülürken bazılarında ise akaryakıt kalmadığı dikkati çekti.

AA'nın haberine göre; sıra bekledikten sonra konuşan bir sürücü, ülkede yaşanan akaryakıt krizini "akıl almaz" olarak tanımladı.

Öte yandan, aynı sebepten dolayı marketlerde taze sebze ve meyve, su, kuru gıda ve et reyonlarının boş kaldığı görüldü.

Ülkedeki Petrol Perakendecileri Birliğinden yapılan açıklamada, geçen hafta akaryakıt istasyonlarında panik alımlarının azalmasıyla yakıt sorununun hafiflemeye başladığı ancak ülkedeki bazı bölgelerde yakıt sorunun devam edebileceği bildirildi.

SİLAHLI KUVVETLER PAZARTESİ GÜNÜ DEVREDE

İngiliz hükümeti akaryakıt krizini sonlandırmak için silahlı kuvvetler personelinin, pazartesiden itibaren benzin istasyonlarına akaryakıt taşımaya başlayacağını açıklarken, yaklaşık 300 yabancı ağır araç sürücüsünün mart sonuna kadar ülkede çalışabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.