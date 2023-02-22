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İngiltere'de 6 aylık pilot uygulama sona erdi: "Haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan firmalar uygulamaya devam kararı aldı

İngiltere'de "4 Day Week Global" adlı kuruluşun Haziran ayında başlattığı "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok şirket, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirmeye karar verdi

Giriş: 22.02.2023 - 07:39 | Güncelleme: ABONE OL
İngiltere'de 6 aylık pilot uygulama sona erdi:
İngiltere'de 4 gün çalışmaya devam kararı
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İngiltere'de "haftada 4 gün çalışma denemesine" katılan birçok İngiliz firması, 6 aylık pilot uygulamayı kalıcı hale getirdi.

BBC'nin haberine göre, ülkede kar amacı gütmeyen "4 Day Week Global" adlı kuruluşun Haziran 2022'de başlattığı ve 6 ay boyunca 3 binden fazla çalışanın haftada 4 gün çalıştığı pilot uygulamanın etkisini değerlendiren bir rapor, özellikle çalışanların esenliği için bunun "kapsamlı faydaları" olduğunu tespit etti.

Uygulamaya katılan 61 şirketten 56'sı, en azından şimdilik haftada 4 gün çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Raporun genel bulguları arasında, personelin hasta olduğunu bildirmeye çok daha az yatkın olması, işverenleriyle kalmaya daha fazla meyilli olması, işe alım maliyetlerinin azaltılması ve personeli eğitmenin daha değerli hale gelmesi yer aldı.

İngiltere genelinde 6 ofisi bulunan bir çevre danışmanlığı şirketi olan Tyler Grange, yeni çalışma modelini devam ettireceğini açıkladı.

Genel Müdür Simon Ursell, uygulamanın ilk ayının "biraz tehlikeli" olduğunu ifade ederek, "Temel olarak, insanlara bu inanılmaz teşviki verirseniz, bunun işe yaraması için gerçekten çok çalışacaklar." dedi.

"EKİP DAHA MUTLU"

Ursell, ekibinin daha mutlu olduğunu, işe gelmeme oranının üçte iki azaldığını ve şirketin birçok iş başvurusu aldığını söyledi.

Denemenin sonuçları Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Boston College'dan araştırmacılarca değerlendirildi.

*Haberin görselleri Unsplash tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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