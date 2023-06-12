AA

Sunak, London TechWeek'in açılışında yaptığı konuşmada, inovasyonun insanların hayatını dönüştüren en büyük güçlerden biri ve şu anda insani gelişim için Sanayi Devrimi'ni geride bırakabilecek bir fırsat olduğunu söyledi.

"HIZLI HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR"

Bu alanda hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Sunak, "Sadece dünyanın teknoloji başkentlerinden biri olarak konumumuzu korumak değil, teknoloji yatırımları için İngiltere'yi büyütmek ve en iyi yer haline getirmek istiyorsak hızlı olmalıyız. Bu konuda bir aciliyet hissiyatım var. Yapay zekada dünya lideri olacağız. İngiltere'yi yapay zekada sadece entelektüel bir merkez değil, küresel yapay zeka güvenliği düzenlemelerinin coğrafi evi yapmak istiyorum. Bu nedenle İngiltere, bu yıl yapay zeka alanındaki ilk küresel zirveye de ev sahipliği yapacak. İklim değişikliğini önlemede birleştiğimiz gibi, yapay zeka konusunda da küresel bir iş birliği gerekiyor" şeklinde konuştu.

"YATIRIM YANLISI VERGİ SİSTEMİ"

Sunak, teknoloji yatırımlarında İngiltere'yi seçmek için en önemli sebebin "liderlik" olduğunu belirterek, "Bu hükümetle ve başbakanınız olarak benimle yapmaya çalıştıklarınız için sorumlu insanlara güveniyor musunuz? Bizi oylara göre değil, eylemlerimize göre değerlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Yatırım yanlısı bir vergi sistemi oluşturduklarını aktaran Sunak, ayrıca HSBC İnovasyon Bankacılığı birimini kurduğunu ve dünyanın lider teknoloji firmalarından a16z şirketinin Londra'da yeni bir merkez açtığını duyurdu.

ÖNERİLEN VİDEO