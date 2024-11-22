İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rusya-Ukrayna Savaşını görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte ve Starmer telefon görüşmesi yaptı.

İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele alırken Ukrayna'nın kışa daha güçlü bir pozisyonda girmesi konusunda görüş birliğine vardı.

REKLAM advertisement1

Rutte ve Starmer, Rusya saflarında savaşa katılan Kuzey Koreli askerler konusunun, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

Görüşmede Starmer, hükümetinin savunma alanındaki çalışmalarından söz ederken milli gelirin yüzde 2,5’ini savunma alanına harcama kararlılığını da yineledi. Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.