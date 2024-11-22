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        Haberler Dünya İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rusya-Ukrayna Savaşını görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        İngiltere Başbakanı Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rusya-Ukrayna Savaşını görüştü

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Rusya tarafında savaşan Kuzey Koreli personeli görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 22:02 Güncelleme: 22.11.2024 - 22:02
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        Başbakan Starmer, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüştü
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        İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rutte ve Starmer telefon görüşmesi yaptı.

        İkili, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeleri ele alırken Ukrayna'nın kışa daha güçlü bir pozisyonda girmesi konusunda görüş birliğine vardı.

        Rutte ve Starmer, Rusya saflarında savaşa katılan Kuzey Koreli askerler konusunun, Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliği için önemli olduğunu vurguladı.

        Görüşmede Starmer, hükümetinin savunma alanındaki çalışmalarından söz ederken milli gelirin yüzde 2,5’ini savunma alanına harcama kararlılığını da yineledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #İngiltere
        #Ukrayna
        #rusya
        #Nato
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