İngiltere alarmda: Mücadeleye 'hazır değiliz'

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Londra Ekonomi Okulu (LSE) araştırmacılarının çeşitli odak gruplarıyla yaptığı görüşmeler sonrası yayımlanan çalışmada, aşırı sıcak hava dalgası ve buna bağlı yaşanabilecek sorunlara karşı altyapının yetersiz kaldığı ve gerekli politikaların oluşturulmadığı belirtildi.

Araştırmaya katılan yerel otoriteler, hastane hizmetleri, ulaşım sektörü ve kamu hizmetleri şirketleri temsilcileri, ülkede geçen yıl 40 dereceye ulaşan rekor sıcaklıkların ardından aşırı sıcak hava dalgasına karşı mücadele için yeterli hazırlığın yapılmaması nedeniyle endişeli olduklarını aktardı.

Katılımcılar, ülkedeki mücadele "kaynaklarının" kırılma noktasında olduğunu bildirdi.

İngiltere'de geçen yıl sıcaklıklar ilk kez 40 dereceye ulaşarak rekor kırmıştı. Geçen yaz görülen aşırı sıcaklıklar nedeniyle 3 bin 271 kişi yaşamını yitirirken, hayatını kaybedenlerin 2 bin 803'ü 65 yaş ve üstü kişiler olmuştu.

Aşırı sıcak hava dalgası sağlık sistemi üzerinde baskı oluştururken, ülkedeki ulaşım altyapısı ve kamu hizmetleri sektörü de sekteye uğrayarak ekonomik kayıplar oluştu.

Grantham İklim Değişikliği ve Çevre Araştırma Enstitüsü Yerel İklim Eylemi Başkanı ve Yere-Dayalı İklim Eylem Ağı (PCAN) Eş Direktörü Candice Howarth, araştırmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, İngiltere'nin aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele edecek şekilde iklim adaptasyonu geçmişi olmadığını belirterek, "Ama bu artık hükümet, kurumlar, şehirler ve halk için gündemin en üst sırasında yer almalı." ifadesini kullandı.

Aşırı sıcak hava dalgasına karşı hükümetin büyük çaplı politika değişiklikleri yapması gerektiğini aktaran Howarth, aşırı ölümlerin, ekonomik şokların ve kamu hizmetlerinde aksamanın olmaması için bir an önce harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz Kızılhaçı İklim Uyum Lideri Ellie Murtagh ise sıcak hava dalgalarının yarattığı zararın çoğu zaman farkına varılmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geçen yaz İngiltere'de rekor kıran sıcaklıkların yanı sıra birçok bölgeyi etkileyen kuraklık ve orman yangınları gördük. Bu risklere karşı nasıl hazırlık yapılacağına ilişkin bireyler ve topluluklarla iletişimi güçlendirmeliyiz. Gelecekteki aşırı sıcak hava olayları için hazır olmak zorundayız ve bu da gelişmiş planlama, hazırlık ve erken uyarı sistemlerinin kullanılması anlamına geliyor."

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