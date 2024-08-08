İngilizler duyurdu: Crystal Palace, Zaha için devrede!
Galatasaray'da Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfired Zaha'ya sürpriz bir talip çıktı. Fildişili oyuncu için eski takımı Crystal Palace devreye girdi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da gösterdiği performansla bir türlü beğenilmeyen Wilfried Zaha için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
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Telegraph'ta yer alan habere göre; Zaha için eski kulübü Crystal Palace yeniden devreye girdi.
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Haberde, Galatasaray'ın, Zaha'nın maaşı için 9 milyon sterlinlik bir ücret talep ettiği belirtildi.
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"ŞOK GERİ DÖNÜŞ"
Bu rakamın oldukça yüksek olduğu ancak Crystal Palace'ın futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlayabileceği öne sürülürken, İngiliz basınında "Şok geri dönüş" ve "Şok transfer" ifadeleri kullanıldı.
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Öte yandan habere Wilfired Zaha'nın kulüp başkanı Steve Parish ve futbol direktörü Dougie Freedman tarafından sevildiğinin altı çizildi.
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Sarı kırmızılı takımla 42 maça çıkan Fildişi Sahilli futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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