İngilizce öğretmeni Saadet'i öldüren koca hakim karşısında: "903 bin lirayı bu adama mı yedirdin"

"SESİ DUYDUĞUM ANDA PATLAMA OLDU"

Tanık olarak dinlenen Saadet Çay'ın sevgilisi B.D.T. ise "Gece ben uyurken Saadet beni aradı. Adem'in görüntülü arayıp kafasına silah dayadığını ve çocukları görmek istediğini söyledi. Beraber gittik, üst kattan biri çıktı ve 'Kime bakıyorsunuz?' dedi. Adem'e baktığımızı söyleyince Adem'e gitti ve Adem dış kapıyı bize açtı, içeri girdik. Tartışma olmadı, yazlıkla ilgili konuşuyorlardı. Adem, defalarca kendisini aldattığını söyledi, Saadet'e. Konu tekrar yazlığa geldi. Saadet, 'Yazlığı vermem, çocuklarını özlediysen gel, bu gece evde kal' deyince Adem de 'Gitmem' dedi. Bir süre sonra Adem, 'Lavaboya gideceğim sonra çıkalım' dedi. Adem alkollüydü, giderken bir ses oldu, düştü sandım. Adem silah çekti, doldur boşalt sesini duyduğum anda patlama oldu. İkinci patlama da ben iç kapıyı açarken oldu. Dış kapıyı açıp çıkacakken de arkamdan bana bir el daha ateş etti. Saadet'i vuracağını tahmin etmedim. Bekçileri gördüm, 'Silahla kadını rehin aldı' dedim. Sanığın Saadet'i rehin aldığını düşündüm. Benim silahım yoktu" ifadelerini kullandı.

"SANIK OTURUR VAZİYETTEYDİ"

Olay günü görevli tanık polis memuru T.B. ise "Kapı kapalıydı, çaldık açan olmadı. Kapıyı kırdık, ama emniyet mandalı takılıydı, aralıktan bakınca yerde yatan biri olduğunu gördük. Kilidi de kırdık, kadından nabız alamadık. Sanık yandaki koltukta gözleri açık oturur vaziyetteydi" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra duruşmayı erteledi.