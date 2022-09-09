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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin serveti ne kadar? Kraliçe 2. Elizabeth'in şahsi serveti kime devredilecek?

Kraliçe 2. Elizabeth'in şahsi serveti ne kadar? İngiliz Kraliyet Ailesi'nin serveti ne kadar?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sebebiyle araştırılan "İngiliz Kraliyet Ailesi'nin serveti ne kadar? Kraliçe Elizabeth'in şahsi serveti kime devredilecek?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

09.09.2022 - 16:51 | Güncelleme: ABONE OL

  • 96 yaşında hayata gözlerini yuman ve İngiltere'nin "en uzun süre tahtta kalan monarkı" unvanını alan Kraliçe Elizabeth, 70 yıldır tahttaydı. Guiness Dünya Rekoru kıran 2. Elizabeth'in şahsi serveti ve İngiliz Kraliyet Ailesi'nin serveti gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

  • KRALİÇE 2. ELIZABETH'İN SERVETİ NE KADAR?

    Kraliçe resmi olarak servetini hiçbir zaman açıklamadı. Sunday Times'ın en son açıkladığı İngiltere'nin en zenginleri listesinde Kraliçe 2'nci Elizabeth'in tahmini servetinin 350 milyon sterlin (yaklaşık 480 milyon dolar) olduğu belirtildi. 

  • İNGİLİZ KRALİYET AİLESİNİN SERVETİ NE KADAR?

    Kraliçe 2. Elizabeth’in liderliğindeki kraliyet ailesinin serveti, bağlı şirketler, taşınmazlar, sanat koleksiyonları ve mücevherlerle birlikte 20 - 25 milyar sterlin arasında olduğu tahmin ediliyor.

  • KRALİÇE ELIZABETH'İN SERVETİ KİME DEVREDİLECEK?

    73 yaşında Kral olan Charles, hayatını kaybeden annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in şahsi servetini devralacak. Öte yandan, İngiltere bütçesindeki yıllık 116 milyon dolarlık kraliyet ödeneği de Kral Charles tarafından harcanacak.

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