17 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Daily Mail, İngiltere'nin koronavirüsle mücadelesine değindiği manşet haberinde ilginç bir ifadeye yer verdi.
Gazete, daha önce Osmanlı İmpartorluğu'nun son yıllarında içinde bulunduğu durumu anlatmak için kullanılan 'Avrupa'nın hasta adamı' ifadesinin internet sitesinin manşetine taşıdı.
Haberin içeriğinde Avusturya Sağlık Bakanı'nın İngiltere'deki enfeksiyon oranının çok yüksek olmasıyla ilgili sözlerine yer verildi. Avrupa'da bulaşma oranının en yüksek olduğu ülkenin İngiltere olduğuna dikkat çekilen haberde bu durumun Avrupalı politikacıları korkuttuğu yorumu paylaşıldı.
İngiltere'de şu ana kadar 100 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildi ve 13 bin 729 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
'HASTA ADAM' BENZETMESİNİN KÖKENİ
'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi imparatorluğun son dönemlerinde Osmanlı için kullanılmıştı. Benzetmenin kaynağı net olarak bilinmese de, İngiltere Başbakanı John Russell 1853 yılındaki Kırım Savaşı'ndan hemen önce Rus Çarı Nikolas'ın bu sözü Osmanlı İmparatorluğu'nu tanımlamak için kullandığını aktarmıştı.
Benzetmenin kaynağına ilişkin en net bilgilerden biri Harold Temperley tarafından 1936 yazılan İngiltere ve Yakın Doğu isimli kitapta verilmiş, Temperley 'hasta adam' benzetmesinin ilk olarak 9 Ocak 1853'te İngiltere Büyükelçisi G. H. Seymour ile Rus Çarı Nikolas arasında yapılan görüşmede, Çar tarafından yapıldığını yazmıştı.
Çar Nikolas'ın İngiliz diplomata, "Ellerimizde hasta bir adam var. Ölümcül hasta. Günün birinde ellerimizden kayıp gitmesi büyük bir talihsizlik olacak, özellikle gerekli düzenlemeler yapılmadan önce." dediği İngiliz hükümet raporlarına yansıdı.
'Avrupa'nın hasta adamı' ifadesinin ilk olarak medyaya yansıması ise Rus Çarı ile İngiliz Büyükelçinin görüşmesinden 7 yıl sonra oldu.
12 Mayıs 1860'da New York Times gazetesinde Avusturya İmparatorluğu'nun durumunu anlatmak için yayınlanan bir haberde Osmanlı İmparatorluğu'nun durumuyla ilgili bir benzetme yapılmış ve Osmanlı'ya atıfla Rus Çarı'nın 'Avrupa'nın hasta adamının' son isteğini ve vasiyetini kaleme almak için İngiltere'ye davet yolladığı ifadeleri yer almıştı.
'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından günümüze kadar gelen süreçte birçok farklı Avrupa devleti için farklı dönemlerde birçok akademisyen ve gazeteci tarafından kullanıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!