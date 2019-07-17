17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|BOĞAZİÇİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|2325
|472,15605
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|2883
|463,96165
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|3671
|453,94085
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|4382
|447,1959
|HACETTEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|6147
|432,89794
|İSTANBUL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|6470
|430,74327
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|7037
|426,8508
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|7066
|426,69228
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|7227
|425,68414
|EGE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|7407
|424,47128
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|8380
|418,6519
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|DİL
|8692
|416,96732
|ANKARA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Dil ve Tarih Coğrafya Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|8814
|416,30019
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|9394
|412,64078
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|9521
|411,9749
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|10325
|407,68508
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|10637
|405,86857
|ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Yabancı Diller Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|11598
|401,0029
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|11772
|400,08556
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|11990
|398,9246
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|DİL
|12382
|396,93615
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|12436
|396,69883
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|12668
|395,58405
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|13272
|392,70037
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsani Bilimler ve Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|13305
|392,56132
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|13373
|392,22369
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen ve Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|13975
|389,51203
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|14686
|386,17817
|AKDENİZ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. İÖ
|DİL
|15044
|384,55913
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|15092
|384,31554
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|15708
|381,4222
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|15727
|381,34113
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|16549
|377,81412
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|17207
|374,96287
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|18598
|369,01589
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|18689
|368,67848
|KOCAELİ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|18914
|367,75206
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|19746
|364,34288
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|19850
|363,91989
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|20114
|362,91224
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20199
|362,42833
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|20663
|360,53612
|PAMUKKALE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|20875
|359,64672
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|21863
|355,56668
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|22160
|354,21654
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|23200
|350,21341
|İNÖNÜ ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|23452
|349,19722
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. İÖ
|DİL
|23937
|347,27691
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|24039
|346,92694
|SELÇUK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. İÖ
|DİL
|24116
|346,60058
|GAZİANTEP ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|24419
|345,34978
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|24521
|344,94717
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|24588
|344,62889
|ERCİYES ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|24882
|343,5626
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|25200
|342,40603
|UŞAK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|25638
|340,74696
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|25799
|340,07155
|KAPADOKYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|26068
|339,1129
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|26093
|339,02604
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|26710
|336,45363
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|26948
|335,53567
|AKSARAY ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|27778
|332,44052
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|27856
|332,10149
|ORDU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|27973
|331,66768
|GİRESUN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|28486
|329,76659
|FIRAT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|28505
|329,67677
|ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|28707
|328,93364
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|Burslu
|DİL
|28890
|328,31068
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|29304
|326,86858
|KARABÜK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|29478
|326,21826
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|29564
|325,92289
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|29772
|325,21317
|ADIYAMAN ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|30387
|322,99792
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|30526
|322,46327
|MARDİN ARTUKLU ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30553
|322,37387
|YOZGAT BOZOK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|30612
|322,11639
|ATATÜRK ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|31367
|319,37123
|TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. İÖ
|DİL
|31422
|319,14133
|ARTVİN ÇORUH ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|31540
|318,71926
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|33056
|313,51001
|TED ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|33299
|312,62742
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|33360
|312,42923
|MUNZUR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG.
|DİL
|33817
|310,86152
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|34480
|308,43728
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|35232
|305,85987
|KAFKAS ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. İÖ
|DİL
|35749
|304,05794
|BİNGÖL ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İÖ
|DİL
|36017
|303,12363
|ÇANKAYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|36499
|301,49094
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Burslu
|DİL
|38164
|295,7847
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|38857
|293,60826
|YAŞAR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Ücretli
|DİL
|43902
|278,05042
|İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|45782
|272,67959
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|DİL
|48041
|266,0696
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|48619
|264,45614
|İSTANBUL AYDIN ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|48712
|264,24162
|ATILIM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|51173
|257,11233
|HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK
|Y.DIŞI
|Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|54110
|249,6137
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|59195
|237,27405
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|61285
|232,40687
|İSTİNYE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|63815
|225,77455
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %75 İnd.
|DİL
|65558
|217,51604
|AVRASYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|DİL
|66110
|209,84805
|BAKÜ SLAVYAN ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Filoloji ve Yabancı Dil Öğretmenliği Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|Ücretli
|DİL
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Ücretli
|DİL
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|---
|---
|KAPADOKYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Ücretli
|DİL
|---
|---
|KAPADOKYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|---
|---
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|%50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV.
|Y.DIŞI
|Sanat ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|%75 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|BEYKENT ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|%25 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|DOĞUŞ ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %25 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|YEDİTEPE ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. Ücretli
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|YAKIN DOĞU ÜNİV.
|KIBRIS
|Fen-Ede. Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
|KAPADOKYA ÜNİV.
|VAKIF ÜNİV.
|Beşeri Bilimler Fak.
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|İNG. %50 İnd.
|DİL
|Dolmadı
|Dolmadı
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