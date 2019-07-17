17 TEMMUZ 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra binlerce öğrenci üniversitelerdeki en iyi bölümlerin taban puanlarını merak ediyor. Biz de sizler için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

17.07.2019 - 15:23 | Güncelleme: Gündem
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü taban puanları ve başarı sıralaması 2019

ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların dil puan türünden tercih yapmaları gerekir.

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
BOĞAZİÇİ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL2325472,15605
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsani Bilimler ve Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL2883463,96165
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL3671453,94085
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL4382447,1959
HACETTEPE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL6147432,89794
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL6470430,74327
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL7037426,8508
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL7066426,69228
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL7227425,68414
EGE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL7407424,47128
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL8380418,6519
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu    DİL8692416,96732
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Dil ve Tarih Coğrafya Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL8814416,30019
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL9394412,64078
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL9521411,9749
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL10325407,68508
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL10637405,86857
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Yabancı Diller Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL11598401,0029
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL11772400,08556
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL11990398,9246
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞISanat ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu    DİL12382396,93615
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL12436396,69883
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL12668395,58405
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL13272392,70037
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsani Bilimler ve Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL13305392,56132
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL13373392,22369
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen ve Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL13975389,51203
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %75 İnd.   DİL14686386,17817
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  İÖ   DİL15044384,55913
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL15092384,31554
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %75 İnd.   DİL15708381,4222
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL15727381,34113
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL16549377,81412
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL17207374,96287
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL18598369,01589
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL18689368,67848
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL18914367,75206
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL19746364,34288
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %75 İnd.   DİL19850363,91989
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL20114362,91224
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL20199362,42833
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL20663360,53612
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL20875359,64672
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %75 İnd.   DİL21863355,56668
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL22160354,21654
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL23200350,21341
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL23452349,19722
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  İÖ   DİL23937347,27691
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL24039346,92694
SELÇUK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  İÖ   DİL24116346,60058
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL24419345,34978
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL24521344,94717
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL24588344,62889
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL24882343,5626
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL25200342,40603
UŞAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL25638340,74696
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL25799340,07155
KAPADOKYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Beşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL26068339,1129
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL26093339,02604
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL26710336,45363
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL26948335,53567
AKSARAY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL27778332,44052
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %25 İnd.   DİL27856332,10149
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL27973331,66768
GİRESUN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL28486329,76659
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İnsani ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL28505329,67677
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL28707328,93364
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı Burslu    DİL28890328,31068
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL29304326,86858
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL29478326,21826
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL29564325,92289
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL29772325,21317
ADIYAMAN ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL30387322,99792
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL30526322,46327
MARDİN ARTUKLU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL30553322,37387
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL30612322,11639
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL31367319,37123
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  İÖ   DİL31422319,14133
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL31540318,71926
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL33056313,51001
TED ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL33299312,62742
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL33360312,42923
MUNZUR ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.    DİL33817310,86152
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL34480308,43728
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL35232305,85987
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  İÖ   DİL35749304,05794
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İÖ    DİL36017303,12363
ÇANKAYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL36499301,49094
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Burslu   DİL38164295,7847
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL38857293,60826
YAŞAR ÜNİV. VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Ücretli   DİL43902278,05042
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL45782272,67959
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    DİL48041266,0696
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL48619264,45614
İSTANBUL AYDIN ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL48712264,24162
ATILIM ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL51173257,11233
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAKY.DIŞIEde. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı    DİL54110249,6137
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %75 İnd.   DİL59195237,27405
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %25 İnd.   DİL61285232,40687
İSTİNYE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL63815225,77455
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %75 İnd.   DİL65558217,51604
AVRASYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    DİL66110209,84805
BAKÜ SLAVYAN ÜNİV. Y.DIŞIFiloloji ve Yabancı Dil Öğretmenliği Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı Ücretli    DİL------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Ücretli   DİL------
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. KIBRISBeşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİL------
KAPADOKYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Beşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Ücretli   DİL------
KAPADOKYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Beşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %25 İnd.   DİL------
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞISanat ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı %50 İnd.    DİLDolmadıDolmadı
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİV. Y.DIŞISanat ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı %75 İnd.    DİLDolmadıDolmadı
BEYKENT ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı %25 İnd.    DİLDolmadıDolmadı
DOĞUŞ ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %25 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV.VAKIF ÜNİV.İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
YEDİTEPE ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Fen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  Ücretli   DİLDolmadıDolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISFen-Ede. Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı
KAPADOKYA ÜNİV. VAKIF ÜNİV.Beşeri Bilimler Fak.İngiliz Dili ve Edebiyatı İNG.  %50 İnd.   DİLDolmadıDolmadı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X