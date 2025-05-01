İngiliz boksörün darp ettiği taksici konuştu: Gözlerimi oymaya çalıştı!

İstanbul Eyüpsultan'da kan donduran olay, 25 Nisan'da saat 02.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Arkadaşının yardımı ile hastaneye kaldırılan Biçer'in durumunun ağır olduğu belirlenerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Biçer'in, ücret konusunda anlaşamadığı İngiliz R.K. tarafından darp edildiğini belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli R.K. yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İngiltere vatandaşı olan R.K'nin ifadesinde, boksör olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından özel odaya alınan taksi şoförü Kadir Biçer yaşananlarla ilgili konuştu. Biçer, "Adam arabaya bindi. Taksim'de bir adres söyledi oraya gidiyorduk. Kendi kendine bir şeyler söylüyordu. Ellerini gözüme sokmaya başladı, ısırmaya öpmeye başladı. 'Ben boksörüm' dedi.

"DAHA SONRA BAYILDIM"

Niye böyle hareketler yaptığını sordum. Gözlerimi yırtmaya çalıştı. Ben İngilizce bilmiyorum o Türkçe bilmiyor ne olduğunu anlamadım.

Soluğu yerde aldık ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bayıldım. Öncesinde bir tartışmamız olmadı. Bir yolcu seni rahatsız ettiyse indirirsin arabadan. Bu adamla ilgili hiçbir şey olmadı. Elini gözüme sokmaya çalıştı. Ellerimi de ısırdı" dedi.