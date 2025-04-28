Taksideki dehşetin görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan’da taksi şoförü Kadir Biçer, aracına aldığı İngiliz müşteri tarafından feci şekilde darbedilmişti. Boksör olduğu öğrenilen İngiliz Ross Kitchen tarafından ağır yaralanan Biçer hastaneye kaldırılmış, saldırgan da sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı.

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Taksici Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, olayı şöyle anlatmıştı: İstanbul Havalimanı’ndan İngiliz bir yolcuyu alıyor, hareket ediyor. İngiliz yolcunun sarhoş olduğu, havalimanında da bazı taşkınlıklar olduğu ve diğer taksicilerin onu almadığı haberini aldık. Kardeşim, 'Ben götürürüm' deyip aracına alıyor. Göktürk‘ün oraya geldiklerinde aralarında tartışma, boğuşma oluyor. Henüz kamera görüntülerine ulaşamadık, ulaşamıyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. Durumu pek iç açıcı değil. Yoğun bakımda yatıyor. Suratı tamamen dağılmış vaziyette, bekliyoruz. Sadece İngiliz bir boksör olduğunu duyduk. Bizim bütün korkumuz yabancı uyruklu olduğu için, bir de İngiliz vatandaşı olduğu için elini kolunu sallayarak bu ülkeden gitmesini istemiyoruz. Cezasını çekmesini istiyoruz. Benim kardeşim çok zor bir durumda. Hayati tehlikesi var"

Bu korkunç olayın araç güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Ekol TV’nin ulaştığı görüntülerde İngiliz boksör Ross Kitchen’ın, taksi şoförü Kadir Biçer'e bir anda saldırıp öldüresiye dövdüğü görülüyor. Saldırının araç dışında da devam ettiği anlaşılıyor. Biçer’in tedavisi devam ediyor.