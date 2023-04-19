İngiliz basınının kraliyet raporunda yeni detaylar

The Guardian, kraliçenin kişisel koleksiyonunu oluşturan ve muhtemelen Kral Charles'a miras kalan 90'dan fazla mücevheri tespit etti. Elmaslar, zümrütler, yakutlar, ametistler, akuamarinler ve inci dizilerini içeren bu mücevherler tahminlere göre en az 533 milyon sterlin değerinde.
Windsor'ların özel mülkiyeti aralarında Dali, Monet, Freud, Chagall ve Lowry'nin tablolarının da bulunduğu yaklaşık 400 sanat eserini barındırıyor. Birçoğu kraliyet ailesine resmi hediye olarak verilmiş gibi görünüyor. Buckingham Sarayı bu tablolar hakkında yorum yapmayı reddetti.