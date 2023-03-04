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İngiliz Cocker Spaniel; tüm aile üyeleri ile sevgi alışverişi yapmayı seven, arkadaş canlısı, sevecen ve bazen biraz inatçı bir köpektir. Bu uzun kulaklı köpekler; kendinden emin, zeki, arkadaş canlısı ve oyuncudur. Şüphesiz mükemmel bir evcil hayvandır, çünkü oldukça dengeli bir mizaçları vardır ve utangaç veya bilakis çok girişken de değildirler.

Amerikan Cocker Özellikleri

Amerikan Cocker Spaniel ortalama 12 yıl yaşar. Sevimli ve karşı konulamaz bakışlarını kullanmayı çok iyi bilir. Bu yüzden zaman zaman biraz inatçı görünebileceği için sınırlar koymayı öğrenmeniz gerekir. Sessiz tavrı, enerjik yaşam tarzına kıyasla genellikle şaşırtıcıdır. Ancak gerçek şu ki bu köpeğin karakteri, onunla tanışan herkese aşık olur. Fazla havlamaya alışkın değildir ve saldırganlaşmadan çocuklarla oynamaya isteklidir. Yine de herhangi bir aksilikten kaçınmak için küçüklerle olan etkileşimini denetlemeniz önemlidir. Bu köpek türleri de elbette diğer cinslerde de olduğu gibi arada tüy dökme eğilimi gösterebilir. Dolayısıyla iyice fırçalanmaları gerekir.

İngiliz Cocker Spaniel köpeklerin en yaygın davranış sorunları, küçük hayvanları kovalaması veya onlara saldırmasıdır. Genel olarak bu sorunlar, köpek uygun şekilde sosyalleştirilmediğinde zihinsel veya fiziksel olarak uyarılmadığında veya ailesiyle arasında sosyal bir çatışma olduğunda ortaya çıkar. Günde 2 ila 3 yürüyüş yapmanız gerekecektir ancak buna kaslarınızı formda tutmak ve stresi atmanıza yardımcı olmak için günlük fiziksel egzersiz de dahildir. Köpek sporlarına katılmak iyi bir fikir olabilir, fakat bir saatlik oyun ve eğlence ile İngiliz Cocker Spaniel’i mutlu etmeye yetecek kadar vaktimiz olacaktır. Son olarak bu cinsle beraber çeşitli oyunlar oynamanızı ve koku alma egzersizleri yapmanızı öneririz.

İngiliz Cocker Spaniel akıllı bir köpektir ve pozitif eğitim kullanarak çalışırsanız temel veya ileri eğitimde köpeğin tüm potansiyelini geliştirebilirsiniz. Bu köpeğin yavruyken eve geldiği andan itibaren başlayacak doğru sosyalleşmesinin önemini vurgulanmalıdır. Onu her türlü insan, hayvan, nesne ve ortamla tanıştırmalıyız. Bu sayede yetişkinlik evresine geldiğinde korku ve saldırganlık gibi davranış sorunları yaşamazlar. İngiliz Cocker Spaniel doğal olarak sosyal bir köpek olduğundan, bu cinste sosyalleşme genellikle zor değildir. Amerikan Cocker Spaniel'in sağlığı her zaman mükemmel değildir, kulaklarında ve gözlerinde enfeksiyon ya da katarakt gibi bazı hastalıklardan muzdarip olabilirler. Öte yandan glokom, kalp hastalığı, alerji, patella çıkıkları ve kalça displazisi de görülebilir. İngiliz yavru Cocker ırkı için aşağıdaki bakım şekli uygulanmalıdır.

Tüylerini haftada en az üç kez fırçalayın.

Sık sık veterinere gidin, diğer ırklara kıyasla Amerikan Cocker Spaniel sağlık sorunlarına çok daha yatkındır.

Tüm aşılarınızı güncel tutun.

Bu köpeklerin, biriken tüm enerjiyi serbest bırakmak ve böylece davranış problemlerinden kaçınmak için her gün uzun yürüyüşlerin tadını çıkarması gerekir.

Bir kuaförün, köpeğin kürklerini kesmesi tavsiye edilir.

Onu altı ila sekiz haftada bir yıkayın.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner