ING Türkiye Kupasında yarı final heyecanı! Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

ING Türkiye Kupası maçlarında yarın final heyecanı bu akşam yaşanacak. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan maçı ekranları başından izleyecekler maçtan saatler önce hazırlıklara başladı. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı hangi kanalda diye araştıran basketbolseverler aynı zamanda iki rakibin skor durumlarını da merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının son durumu...