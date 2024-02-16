ING Türkiye Kupasında yarı final heyecanı! Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Galatasaray
        GS
        66
        Fenerbahçe
        FB
        64
        Trabzonspor
        TS
        40
        Beşiktaş
        BJK
        40
        Kasımpaşa
        KSM
        38
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        34
        Rams Başakşehir
        İBFK
        33
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        28
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        28
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        27
        Gaziantep FK
        GFK
        27
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        Tümosan Konyaspor
        KON
        25
        İstanbulspor
        İST
        11
        Haberler Spor Basketbol ING Türkiye Kupasında yarı final heyecanı! Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? - Basketbol Haberleri

        ING Türkiye Kupasında yarı final heyecanı! Beşiktaş Emlakjet-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

        ING Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bu akşam yaşanacak! Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş Emlakjet ile karşılaşacak. Maçı canlı olarak izlemek isteyen basketbol severler hangi kanalda yayınlanacağına dair araştırmaya başladı. Peki,Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 16.02.2024 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ING Türkiye Kupası maçlarında yarın final heyecanı bu akşam yaşanacak. Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan maçı ekranları başından izleyecekler maçtan saatler önce hazırlıklara başladı. Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı hangi kanalda diye araştıran basketbolseverler aynı zamanda iki rakibin skor durumlarını da merak ediyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının son durumu...

        • 2

          FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET ARASINDA SON DURUM

          Fenerbahçe Beko, ING Türkiye Kupası çeyrak finalinde Petkimspor ile kaşı karşıya geldi. Müsabakayı 68-81 farkla kazanan Fenerbahçe yarı finalde Beşiktaş ile karşılaşmaya hak kazandı. Beşiktaş Emlakjet ise son maçında Bahçeşir'i yenerek yarı finale yükselmişti.

        • 3

          FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          16 Şubat Cuma günü Konya Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan karşılaşma 21.00'da başlayacak. Bu maçın ardından Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka karşılaşmasının galibi de belli olduktan sonra ING Türkiye Kupası finalistleri netlik kazanmış olacak.

        • 4

          FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ EMLAKJET MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu akşam bir araya geleceği yarı final maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maç heyecanına eşlik etmek isteyen taraftarlar maçı buradan takip edebilecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Barış Alper'in rönesansı!
        Barış Alper'in rönesansı!
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        Taşınarak 430 milyon dolarlık vergi ödemekten kurtuldu
        "Bir kez daha kanıtladı"
        "Bir kez daha kanıtladı"
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Özel bakım merkezinde yaşlı adama feci darp! Bakıcı tutuklandı!
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        Gitmek için Süper Kahraman olmak lazım 
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        "Aynı ruhta, aynı duygularda buluştuk"
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Kızı hayatını kaybetmişti! 2. acı haber geldi!
        Yapay zekada yeni çağ
        Yapay zekada yeni çağ
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Prag maçı sonrası sakatlık açıklaması!
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
        Putin'in tercihi neden Biden?
        Putin'in tercihi neden Biden?
        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
        Biden'dan Netanyahu'ya Refah uyarısı
        Habertürk Anasayfa