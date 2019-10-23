ING Bank müşteri hizmetleri direk bağlanma 2019, telefon numarası kaç

Geniş bir hizmet ağına sahip olan ING Bank, müşteri hizmetleriyle de tüm bankacılık işlemlerini müşterilerine sunmaktadır. ING Bank ile ilgili merak ettiklerinizin tüm cevabını makalemizin devamında okuyabilirsiniz.

ING Bank Müşteri Hizmetleri Numarası Kaç?

Haftanın 7 gün 24 saati müşterilerine hızlı ve güvenli bankacılık işlemlerini yapmalarını sağlayan ING Bank müşteri hizmetlerinin ücretsiz numarası 0850 222 0 600’dür. Bu numara üzerinden tüm IING bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

ING Müşteri Numarası Nedir?

ING Bank bankacılık işlemlerinizi güvenli şekilde yapabilmeniz için bankanın müşterilerine ilk hesap açtırmada verdiği numaradır. Hesap numaranız ING Bank kartlarınızın üzerinde de yer almaktadır.

ING Bank Hangi Ülkeye Ait?

ING Bank, dünya çapında ilk sırada yer alan Hollanda kökenlidir. İçlerinde Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya ve Avustralya’nın da bulunduğu 40’ı aşkın ülkede 53 bini aşan çalışanıyla hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine hizmet vermektedir.

ING Bank Ne Zaman Kuruldu?

ING Bank’ın temelleri 1965 yılında Almanya Frankfurt'ta atışmıştır.

ING Bank Türkiye’de Ne Zaman Kuruldu?

ING Bank, 1991 senesinde Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamıştır.

ING Müşteri Hizmetleri Kolay Bağlanma

ING Bank müşteri hizmetlerine kolay bağlanmak için 0850 222 0 600 numaralı müşteri hizmetlerini arayabilir, ING Bank müşteri temsilcisine kolay bağlanabilirsiniz.

ING Bank Sahibi Kim?

ING Bank, ING Group çatısı altında olan finansal kuruluştur.

ING Bank Merkezi Nerede?

ING Bank genel merkezi Hollanda'nın Amsterdam bölgesindedir.

ING Bank Operatöre Direk Bağlanma

ING Bank operatöre direk bağlanmak için öncelikle 0850 222 06 00 numaralı müşteri hizmetlerini aramalısınız. Sesli yanıt sisteminden ilgili menüleri tuşlayarak bankanın