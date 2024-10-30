İnegöl Kafkasspor: 0 - Hatayspor: 4 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Atakaş Hatayspor, İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Trendyol Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakasında Nesine 3. Lig ekibi İnegöl Kafkasspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.
4. dakikada Atakaş Hatayspor atağında ceza alanına doğru ilerleyen Standberg, yaptığı sert vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
17. dakikada sağ kanattan Boutobba'nın penaltı noktasında doğru yaptığı ortaya yükselen Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşuyla top filelere gitti: 0-2.
35. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasında sağ kanattan içeriye kat eden Boutobba sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.
66. dakikada Hatay temsilcisi farkı 4'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Boutobba'nın yerden sert ortasına gelişine vuran Selimcan Temel, topu ağlarla buluşturdu: 0-4
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Atakaş Hatayspor, kupada 4. tura çıktı.