İnegöl'de kaybolduğu sanılan kişi, arama çalışmalarına katıldığı haberlerini yalanladı

Mutlu, kayıp ihbarının ardından bölgeye intikal eden İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) Derneği Başkanı Ömer Gürkan'ı ziyaretinde yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına katılmadığını anlattı.
İhbarın yapıldığı gün arkadaşlarıyla gece saatlerine kadar eğlendiklerini belirten Mutlu, "Gece geç saatlerde yatmak için kaldığım yere gittim. Yanımda kalan arkadaş beni bulamayınca jandarmayı aramış. Ben de bir şeyden haberim yok, uyuyordum. Sabaha karşı birileri beni aradı. 'İn aşağı gel seni arıyoruz' dediler. Ben de üstümü giyindim aşağıya indim. Arama olayları abartılmış, öyle bir şey olmadı." ifadesini kullandı.
Mutlu, kendisine röportaj için gelenlerin olduğunu aktararak, "Tabi biraz abartılı şeyler oldu orada. Ama bir alakası yok. Değişik şeyler söylendi. Ben de onlara uydum biraz. 'Şöyle böyle dersin' dediler. Ben de onların dediği şeylere uydum." diye konuştu.
İNDAK Başkanı Ömer Gürkan da 3 gün önce Beyhan Mutlu'nun kaybolduğu ihbarı üzerine sabah saatlerinde AFAD tarafından arandıklarını söyledi.
Bölgeye 7 kişilik ekiple intikal ettiklerini bildiren Gürkan, şöyle devam etti.
"AFAD'dan bilgi almak için bir araya geldik. Gelen haber üzerine jandarmanın kayıp şahsa ulaştığını öğrendik. Kayıp şahsı yönlendirerek, arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye inmesi söylendi. Kayıp şahıs bizim yanımıza geldiğinde, jandarma ekipleri de farklı noktadan yanımıza ulaştı. Vatandaşın kimliğini doğruladıktan sonra bizim olayla alakamız bitti. Jandarma tutanak tutacağını söyledi, biz de olay yerinden ayrıldık. Jandarma tutanaklarında bellidir. Herhangi bir arama yapılmadı, arama başlamadan bitti zaten."
Gürkan, arama çalışması yapmadan İnegöl'e geri döndüklerini dile getirerek, "Saatlerce arandığı söylenen bir olay gerçekleşmiş gibi lanse edildi. Aslında böyle bir şey yok. Biz olay yerine gittikten sonra yarım saat içinde geri döndük. Kayıp şahıs hiç aramaya katılmadı. Saatlerce aranmış gibi lanse edildi." ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!