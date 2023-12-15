İnebolu'da karaya oturan gemi kurtarıldı

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Kastamonu Valisi Meftun Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fırtınanın etkisiyle İnebolu Limanındaki rıhtımdan sürüklenerek liman girişinde karaya oturan Kamerun bayraklı VAMOS isimli geminin kurtarılarak limana çekildiğini bildirdi.

Rusya'dan İnebolu Limanı'na getirdiği üre yükünü boşalttıktan sonra 27 Kasım'da fırtına nedeniyle iskeleden sürüklenerek Karadeniz Mahallesi sahilinde karaya oturan,11 kişilik mürettebatın kurtarıldığı Kamerun bandıralı "Vamos" adlı 3 bin 666 grostonluk yük gemisini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatılmış. Kıyıda bulunan ekskavatörün denize doğru ittiği gemiyi iki römorkör de halatlarla çekmişti. Beş gün önce geminin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

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