İncirin faydaları nelerdir? İncirde bulunan vitaminler nelerdir?

Yüksek bir besin lifine sahip olan incir, kabızlık ve sindirim sitemi üzerinde çok yüksek fayda sağlıyor. İncirin daha birçok açıdan sağlık yönünde etkileri ve faydaları mevcuttur. Kalori değerinin düşük olması ile de diyet listelerinde yer alması mümkün.

İncirin sağlığa faydaları nelerdir?

Potasyum kan basıncını dengelemede yardımcı olur, İncirde, potasyum açısından zengin bir meyvedir. Potasyum yeterli miktarda alınırsa yüksek tansiyon ve buna bağlı oluşan kalp hastalıklarını önlemede yardımcı olmaktadır.

Yetersiz besin lifi alımı nedeniyle oluşan kabızlık, sindirim sisteminin çalışmamasına ve zorlanmasına neden olur. O yüzden yeterince besin lifi almak gerekir. Kuru incir daha çok lif içermektedir.

Besin lifi açısından incirin zengin olması diyabet hastaları için gerekli şekerin sindiriminin ve emiliminin yavaşlamasına olanak verir. Özellikle tip2 diyabet hastaları için yenmesi önemlidir.

Antioksidan özelliğini kuru incir daha çok taşımaktadır. Göz sağlığını korumada ve sarı nokta göz hastalığında etkili olmaktadır.

İncirdeki magnezyum, kalsiyumun vücut tarafından işlenmesine yardımcı olurken K vitamini kalsiyumun da kemiklerin güçlenmesi üzerinde etkisi vardır.

İçerdiği besin lifi ve sindirim sitemi üzerindeki etkisi de göze alınınca incirin, diyet listelerinde yer alması da doğaldır. Ayrıca incir uzun süreli tokluk hissi de verir.

İncir yaprakları kandaki yağ oranını düşürür. Ve bu sayede kalp sağlığı açısından faydalıdır. Ayrıca potasyum sayesinde yüksek tansiyonu azaltması, kalbin korunmasına yardımcı olur.

Kolesterolün düşürülmesinde de etkisi olan incir, içindeki pektin lifi sayesinde bunu başarır. İncirin bazı açılardan harici olarak kullanılması da mümkündür; aknelerin tedavisinde, boğaz ağrılarında ve ağız yaralarında.

İncirde bulunan vitaminler; A, C, K, niasin ve B6’dır. Mineraller açısından da oldukça zengin olan incir; potasyum, magnezyum, fosfor, demir, kalsiyum, bakır ve manganez içerir. Ayrıca protein de içermektedir.

İncirin çok fazla tüketilmesi ishale neden olmaktadır bu yüzden ölçülü olmak faydalı olacaktır.