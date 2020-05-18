İnci kefalinin engel tanımayan yolculuğu başladı

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Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da tatlı sulara göç ediyor.

Bu yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, kaçak avlanan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için ilgili kurumlar ve güvenlik güçlerince göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alınıyor.

Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda oluşturulan ve her yıl binlerce kişinin zorlu yolculuğa tanıklık ettiği balık bendinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin her yıl üremek için göle dökülen akarsulara göç ettiğini söyledi.

Nisan ve temmuz aylarında gerçekleşen göçte akarsuların balıklarla dolduğunu belirten Akkuş, "Bu güzel görüntüler hem Van Gölü'ndeki balıkçılığın devam etmesi için hem bölgemizdeki ekoturizmin gelişmesi açısından çok büyük bir öneme sahip" dedi.

Akkuş, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde söz konusu bölgeyi 110 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Bu yıl Kovid-19 nedeniyle sakin bir dönem geçirdiklerini ve salgının ardından yine binlerce kişinin bu göçü izlemek için bölgeye akın edeceğini dile getiren Akkuş, şöyle devam etti:

"Üreme döneminde jandarma akarsu koylarında inci kefali nöbeti tutuyor, merkezde ise polis ve jandarma ekipleri koruma çalışmalarında görev alıyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de balıkla ilgili bilimsel verileri üreterek bilimsel bir yaklaşım sergilenmiş oluyor. 2000'li yıllarda bu akarsuda aşırı avcılıktan dolayı tek bir tane zıplayan balık kalmamıştı. Fakat aradan geçen süre içerisinde koruma çalışmaları ile beraber bugün balıkların derelere tekrardan geri döndüğünü görüyoruz. Koruma çalışmaları için jandarma, polis ve zabıta ekiplerine teşekkür ederiz."