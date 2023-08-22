Freni boşalan kamyon, alt geçitteki aracın üzerine düştü: 2 yaralı
Başkent'te inanılmaz bir kaza meydana geldi. Olayda freni patlayan bir kamyon alt geçitteki aracın üzerine düştü. Kazada 2 kişi yaralandı
Ankara'da, park halindeki kamyon, frenin boşalınca alt geçitten hafif ticari aracın üzerine düştü. Kazada, araçtaki 2 kişi yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, öğle saatlerinde Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Macaristan Büyükelçiliği'ndeki tadilat çalışması nedeniyle, elçilik önünde park halindeki kamyonun freni hafriyat yüklemeleri sırasında boşaldı.
Yokuş aşağı inen kamyon, bulvardan Kuğulu Alt Geçidi'ne düştü. Kamyon, alt geçitte seyir halindeki hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada, hafif ticari araçtaki Saffet Keskin ve Ayşegül Keskin yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçiş güzergahında meydana gelen kaza nedeniyle, ulaşım üst yoldan sağlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaza ve yolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Fotoğraflar: AA