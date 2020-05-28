Kulübün sportif direktörü Jose Amorrortu, "Bir kültürümüz, anlayışımız var" diyor Athletic'in felsefesini anlatırken. "Amacımız iyi futbolcular yetiştirmek kadar onları iyi insan haline getirmek. Dünyada bizim gibi bununla uğraşan başka bir kulüp daha yok. Aile, biz Basklılar için her şey demektir. Biz de kendi insanımıza doğru şeyi sunmak istiyoruz. Baskonya'da büyüyen biri için Athletic'te oynamaktan daha gurur verici bir şey yoktur"