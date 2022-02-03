IMTIS Holdings'den, Turkcell için toplantı talebi

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IMTIS Holdings, Turkcell Yönetim Kurulu'ndan yönetim kurulu değişiklikleri ve iyileştirilmiş kurumsal yönetim önerilerini onaylaması için Genel Kurul'u toplantıya çağırmasını talep etti.

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de %19,8 ekonomik hisseye sahip olan LetterOne, International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor (“IMTIS”) tarafından düzenlenen tüm depo sertifikalarının mülkiyeti aracılığıyla, bugün IMTIS Holdings S.à r.l. (“IMTIS Holdings”), IMTIS'in yüzde yüz iştiraki olan hissedarlık hakkını kullandı ve Turkcell Yönetim Kurulu'ndan, diğer maddelerin yanı sıra, Yönetim Kurulu'nun oluşumunda önerilen değişiklikler, Turkcell'in ana sözleşmesinde değişiklikler ve 2021 mali yılı net karının yüzde 75'i oranında temettü ödemesini içeren gündem ile en geç 30 Nisan 2022 tarihine kadar bir Genel Kurul toplantısı yapılmasını resmen talep etti.

LetterOne'dan yapılan açıklamada, "LetterOne, Turkcell'in geleceği konusunda iyimserliğe sahip, kararlı ve uzun vadeli bir yatırımcıdır. Ancak Turkcell'deki mevcut Yönetim Kurulu ve yönetim çerçevesinin yönetimi altında, işletme performansı, stratejik yönlendirme ve değerlemenin tümü zarara uğramıştır ve bu durumun devam etmesine izin verilemez. Yönetim Kurulu’nun yenilenmesi ve ana sözleşme değişiklikleri ile başlayan daha sağlam bir yönetim anlayışı, Turkcell'in temel başarısızlıklarının çözümündeki en temel unsurlardır." denildi.

IMTIS Holdings, Turkcell'in hissedarlarıyla bağlantısı olmayan, Turkcell'in uzun vadeli operasyonel ve finansal potansiyeline ulaşmasını sağlama yönünde sektöre, stratejik ve operasyonel deneyime ve uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim uygulamalarına bağlılık getirecek deneyimli dört uluslararası ve Türk adayın atanmasını önerdi.

Ayrıca, hissedarlara Türkiye Varlık Fonu tarafından aday gösterilmeyen dört mevcut direktörü görevden almaları ve IMTIS Holdings tarafından önerilen adayları seçmeleri çağrısında bulunuldu.

LetterOne Genel Müdürü Ben Babcock, "LetterOne kararlı, uzun vadeli bir yatırımcıdır ve Turkcell'in tüm paydaşlarının yararına önemli ölçüde daha fazla ekonomik ve sosyal değer sunabileceğine inanmaktadır. LetterOne, kaygılarını ve önerilerini tartışmak için defalarca Turkcell Yönetim Kurulu ile bağlantı kurmaya çalıştı. Kurul açıklanamaz bir şekilde bizimle ilişki kurmamayı seçti. Ortaya koyduğumuz yaygın stratejik, işletimsel ve yönetim sorunları göz önüne alındığında, katılımcı olmamak Turkcell hissedarlarının çıkarlarını korumaz veya ileriye götüremez. LetterOne, Turkcell hissedarlarını Yönetim Kurulu'ndan hesap sormaya ve bir sonraki Genel Kurul'da yeni yönetim kurulu adaylarını, yönetim ve temettü tekliflerini desteklemeye çağırıyor.” şeklinde konuştu