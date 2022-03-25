11 ayın Sultanı Ramazan için geri sayım başlarken 2022 Ramazan İmsakiyesi en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 Ramazan İmsakiyesi ile sahur ve iftar vakitleri netlik kazandı. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in parça parça inmeye başladığı mübarek Ramazan ayında, sahura saat kaçta kalkılacağı ve iftar ezanının kaçta okunacağı, Müslümanlar tarafından araştırılıyor. İşte, Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile Ankara, İzmir, İstanbul imsakiye ve il il iftar sahur vakti saatleri...

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