İmsak namazı nasıl kılınır? İmsak namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

İmsak namazı nasıl kılınır? İmsak namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur?

İslam’ın beş şartından biri olan namaz ibadeti dinin temel direği olarak bilinir. İslam’ın ikinci şartı olan namaz Müslüman alemi için farz olarak buyrulmuştur. Sabah namazı vakti güneşinin doğmasına kadar devam eder. Sabah namazı farzının kazası için en doğru vakit ise güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar ve öğle vaktine 45 dakika kala sona erer. Peki sabah namazı nasıl kılınır? Detaylar için sayfayı kaydırın...

SABAH NAMAZI KAÇ REKAT?

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İlk olarak “Sabah namazı kaç rekat?” sorusunu yanıtlamak doğru olur. Sabah namazı dört rekattır. Sabah namazını kılarken öncelikle iki rekat sünneti ardından ise iki rekat farzı kılınır.

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İMSAK NAMAZI NASIL KILINIR?

İmsak namazı nasıl kılınır kadın-erkek için merak edilen bir konudur. Kılınış bakımından kadınların namazı ile erkeklerin namazı arasındaki farklılıklar Din İşleri Yüksek Kurulu’nun resmi sitesinde yer alan bilgiye göre şu şekilde verilmiştir;

“Erkeklerle kadınların namaz kılış biçimlerinde birtakım farklılıklar vardır. Bu farklılıklar bazı rivâyetlere ve sahabe uygulamasına dayanmaktadır.

Namazlarda kadınların erkeklerden ayrıldığı hususlar şunlardır:

a) Kendi başlarına namaz kılacak erkekler, ezân okurlar, kâmet getirirler. Kadınlar ise ezân okumaz ve kâmet getirmezler.

b) İftitâh (başlangıç) tekbirini alırken elleri kaldırmak sünnettir. Erkekler ellerini, baş parmaklar kulak yumuşaklarına değecek şekilde kaldırırlar. Kadınlar ise el parmaklarının uçları omuzları hizasına gelecek kadar kaldırırlar.

c) Namazda erkekler, ellerini göbeklerinin altında bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine koyup sağ elleri ile sol bileklerini kavrarlar. Kadınlar ise ellerini göğüsleri üzerinde bağlarlar, sağ ellerini sol elleri üzerine halka yapmaksızın koyarlar.

d) Erkekler, rükû durumunda dizlerini dik ve sırtlarını düz tutarlar. Kadınlar ise sırtlarını erkekler gibi düz tutmazlar, biraz meyilli bulundururlar.

e) Erkekler, secdede kollarını ve uyluklarını karınlarından uzak tutarlar ve kollarını yere değdirmezler. Kadınlar ise secdede karınlarını uyluklarına yapıştırıp kollarını yanlarına temas ettirirler.

f) Tahiyyâta oturuşta ve secde aralarında erkekler sol ayaklarını sağa doğru yatırarak üzerlerine otururlar ve sağ ayaklarının parmak uçlarını kıbleye doğru dikerler. Kadınlar ise ayaklarını sağ taraflarına yatık bulundurarak yere otururlar (Serahsî, el-Mebsût, 1/25; Merğinânî, el-Hidâye, 1/337; İbn Nüceym, el-Bahr, 1/320; İbn Kudâme, el-Muğnî, 2/225-226).” İmsak namazının kılışı şu şekildedir; Sabah namazının sünneti için 1. Rekat; • İlk olarak “Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir. • Ardından “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. • Sübhaneke okunur. • Euzü-besmele çekilir. • Fatiha Suresi okunur. • Kur’an’dan bir sure okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde’ye gidilir. 2. Rekat; • Ayağa kalkılır ve Kıyama durulur. • Besleme çekilir. • Fatiha Suresi okunur. • Kur’an’dan bir Sure okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir, doğrulur ve tekrar Secde’ye gidilir. • Oturarak Ettahiyyatu, Allhumme Salli, Allhumme Barik ve Rabbena duaları okunur. • “Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek sağa ve sola selam verilir ve namaz tamamlanır. Sabah namazının farzı için 1. Rekat; • İlk önce “Niyet ettim Allah rızası için Sabah namazının farzını kılmaya” diyerek niyet edilir. • Sonrasında “Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. • Sübhaneke okunur. • Euzü-besmele çekilir. • Fatiha suresi okunur. • Kur’an’dan bir sure okunur. • Rüku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir ve doğrulup tekrar Secde’ye gidilir. 2. Rekat; • Ayağa kalkılır ve Kıyama durulur. • Besmele çekilir. • Fatiha Suresi okunur. • Kur’an’dan bir Sure okunur. • Ruku’ya gidilir. • Secde’ye gidilir, doğrulur ve tekrar Secde’ye gidilir. • Oturarak Ettahiyyatu, Allhumme Salli, Allhumme Barik ve Rabbena duaları okunur.

• “Es selamu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek sağa ve sola selam verilir ve namaz tamamlanır. SABAH NAMAZINDA OKUNAN DUALAR Sabah namazında okunan dualar şu şekildedir; SÜBHÂNEKE ‘Sübhânekellâhümme ve bihamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe ğayruk’ Not: (vecelle senâuk kısmı sadece cenaze namazında okunur.) Fatiha Suresi 1- Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 2- Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. 3- Er-Rahmâni’r-Rahîm. 4- Mâliki yevmi’d-dîn. 5- İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. 6- İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. 7- Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn. Rabbena Atina Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve gınâ azâbennâr. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Rabbenağfirli Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'l hisâb. Birahmetike yâ Erhamerrahimîn. Ettehiyyatü Et-tahıyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-sâlihîn. Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh SALLİ-BÂRİK DUÂLARI Allâhümme salli alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdüm mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammediv ve alâ âli Muhammed. Kemâ barekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm. İnneke hamîdüm mecîd

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