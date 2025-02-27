İmralı'nın tarihi çağrısından sonra ilk değerlendirmeler

İmralı'nın PKK'ya fesih çağrısı yapması sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Terörsüz Türkiye için yola çıkıldığını ifade eden AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, 'Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli' dedi.

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AHMET DAVUTOĞLU: HER ÇAĞRI VE ATILAN HER ADIM OLUMLUDUR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da çağrıyı şöyle değerlendirdi:

"Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur. Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş tecrübelerden dersler çıkarılarak netice odaklı somut bir yol haritası ortaya konmalıdır. Bu süreç milli iradenin nihai tecelligahı olan TBMM zemininde bütün siyasi partilerin ve toplumsal kesimlerin çoğulcu katkısıyla yürütülmelidir."

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Uluslararası sistemin sarsıldığı, bölgemizin bir ateş çemberinin içinde bulunduğu şartlarda ülkemizin kendi iç bünyesini tahkim etmesi ve terörden tümüyle arındırılması yönünde yapılan her çağrı ve atılan her adım olumludur.



Bu çağrının hayata geçirilmesi için geçmiş… — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) February 27, 2025

ALİ BABACAN: ATILACAK ADIMLARA YAPICI BİR PERSPEKTİFLE KATKIDA BULUNMAYA HAZIRIZ.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın değerlendirmesi de şöyle:

"Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum. Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır. Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak şekilde silahların bırakılmasını ve örgütün kendisini feshetmesini bekliyoruz. Defalarca kez ifade ettiğimiz gibi, konu ne olursa olsun, Türkiye meselelerini demokratik siyasi zeminde konuşarak çözme kabiliyetine ve olgunluğuna sahip olmalıdır. Türkiye’de demokratik standartların yükselmesi ve insan haklarına dayalı bir hukuk devleti hedefine daha hızlı yürünmesi için atılacak adımlara yapıcı bir perspektifle katkıda bulunmaya hazırız."

Bugün akşam saatlerinde DEM Parti İmralı heyeti tarafından yapılan açıklamayı memnuniyetle karşılıyorum.



Terör örgütü PKK’nın silah bırakarak, varlığını feshetmesi tarihi bir gelişme olacaktır.



Şimdi bu çağrının gereğinin yapılmasını, herhangi bir tereddüte yol açmayacak… — Ali Babacan (@alibabacan) February 27, 2025 DOĞU PERİNÇEK: BU ÇAĞRININ OLUMLU OLDUĞUNU KABUL ETMEK LAZIM Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise “Bu çağrının olumlu olduğunu kabul etmek lazım. ABD ve İsrail; çağrıdan hoşnut olmayacak.” dedi.