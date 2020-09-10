SALT'ın yeni sergisi, Osmanlı’nın modernleşme sürecine ve tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe ailesinin anılarına dayalı İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde 15 Eylül'de SALT Beyoğlu'nda açılıyor.



İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde sergisi kapsamında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek ilk programda, Osmanlı’nın modernleşme süreciyle tarih sahnesinden çekilmesine tanıklık eden Köpe ailesinin anılarına dayalı serginin yapım süreci incelemeye açılacak.

Köpe Ailesi (Selanik-1903)

Sergiyi hazırlayan Nefin Dinç (James Madison University),Erol Ülker (Işık Üniversitesi) ve Lorans Tanatar Baruh (SALT) ile destekçi kurum Macar Kültür Merkezi’nin müdürü Gábor Fodor’un katılımıyla Köpelerin aile arşivinin II. Meşrutiyet, I. Dünya Savaşı ve Mütareke dönemine dair anlattıkları yorumlanacak. Hayatları Braşov’dan İstanbul’a, Selanik’ten Edirne ve Konya’ya uzanan aile üyelerinin kişisel belgeleri üzerinden, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan diplomatik ilişkilerinin gündelik hayata yansımaları değerlendirilecek.

Etkinlik 17 Eylül perembe günü saat 16.00'da SALT Online YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

İmparatorluklar Arasında, Sınırlar Ötesinde sergisi 27 Aralık’a kadar SALT Beyoğlu’nda görülebilir.