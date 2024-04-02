'IMOGA'nın Ölümsüzleri' Lale Vakfı'nda

REKLAM advertisement1

Çoğunlukla tuval üstüne yağlı boya resim yapıldığı 1970’li yıllarda baskı resmi anlatan, atölyeler kuran, atölyelerde baskıresmi öğrenen ve üreten sanatçılara kucak açan Süleyman Saim Tekcan’ın 'IMOGA’nın Ölümsüzleri' sergisi İstanbul Lale Vakfı’nda açılıyor.

Tekcan IMOGA'yı şöyle anlatıyor: “IMOGA imece ruhuyla hayat bulmuş bir yaşam alanıdır. Burada sanatçıların ellerinin ve yüreklerinin izini sürersiniz, kokusunu duyarsınız. İnsan emeği ve insana sevgi var IMOGA’nın mayasında.”

'IMOGA’nın Ölümsüzleri' sergisinde Süleyman Saim Tekcan’in atölyelerinde ve müzede üretim yapmış ve bugün aramızda olmayan Elif Naci, Nurullah Berk, Zühtü Müridoğlu, Eren Eyüboğlu, Veysel Erüstün, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Emin Barın, Ferruh Başağa, Cihat Burak, Avni Arbaş, Turhan Selçuk, Neşet Günal, Mehmet Pesen, Nedim Günsur, Adnan Turani, Nevzat Akoral, Tosun Bayrak, Adnan Çoker, Sadi Diren, Melike Abasıyanık Kurtiç, Semih Balcıoğlu, Burhan Doğançay, Erol Akyavaş, Ali Teoman Germaner (Aloş), Gündüz Gölönü, Özer Kabaş, Burhan Uygur, Yusuf Katipoğlu, Gül Derman, Ali İsmail Türemen, Balkan Naci İslimyeli, Kadri Özayten, Şenol Yorozlu ve Mehmet Koyunoğlu’nun baskı resimleri ve fotoğrafları yer alıyor.

“IMOGA’NIN ÖLÜMSÜZLERİ” Sergisi 16 Nisan – 6 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul Lale Vakfı’nda gezilebilir.