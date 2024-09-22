Immobile 8. maçında 8. golünü attı
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro Immobile, bu sezon siyah-beyazlılarla tüm kulvarlarda çıktığı 8. maçında 8. golünü kaydetti.
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Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Eyüpspor’u 2-1 mağlup etti.
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Siyah-beyazlıların golleri 20. dakikada Milot Rashica ve uzatma dakikalarında Immobile’den geldi.
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İtalyan golcü Immobile, bu golle birlikte 8. maçında 8. golünü attı.
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Süper Lig’de 5. maçında 4. golünü kaydeden tecrübeli futbolcunun UEFA Avrupa Ligi Elemeleri’nde de 2 müsabakada 2 golü bulunuyor.
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Immobile, ayrıca Galatasaray ile oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde de ağları 2 kez sarsmayı başardı.