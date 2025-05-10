Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.390,51 %1,20
        DOLAR 38,7594 %0,35
        EURO 43,6299 %0,44
        GRAM ALTIN 4.143,57 %0,97
        FAİZ 46,97 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 40,81 %1,25
        BITCOIN 103.810,00 %0,60
        GBP/TRY 51,5851 %0,79
        EUR/USD 1,1250 %0,20
        BRENT 63,91 %1,70
        ÇEYREK ALTIN 6.774,73 %0,97
        Haberler Ekonomi Para IMF, Pakistan'a 1 milyar dolarlık kaynağın önünü açtı - Para Haberleri

        IMF, Pakistan'a 1 milyar dolarlık kaynağın önünü açtı

        Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Pakistan için yaklaşık 7 milyar dolarlık kredi programının ilk incelemesini tamamlarken, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:56 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        IMF, Pakistan'a 1 milyar dolarlık kaynağın önünü açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        IMF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın ekonomik reform programının ilk gözden geçirme sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Açıklamada, ilk değerlendirmenin tamamlanmasıyla, ülkenin yaklaşık 1 milyar dolarlık kaynağa erişimine izin verildiği aktarıldı.

        Pakistanlı yetkililerin programı güçlü şekilde uyguladığı belirtilen açıklamada, bu durumun finansman koşullarında iyileşmeye ve ekonomide toparlanmaya katkı sunduğu kaydedildi.

        Açıklamada, ileriye dönük politika öncelikleri arasında rekabetin güçlendirilmesi, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması, kamu iktisadi teşebbüslerinin reformu, kamu hizmetlerinin ve enerji sektörünün sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi ile iklim dayanıklılığının oluşturulmasına yönelik reformların ilerletilmesinin yer alacağı ifade edildi.

        Ayrıca açıklamada, Pakistan'ın iklim kırılganlıkları ve doğal afetlere karşı ekonomik dayanıklılık oluşturma çabalarını destekleyecek bir program kapsamında yaklaşık 1,4 milyar dolarlık finansman sağlayacak düzenleme talebinin de onaylandığı belirtildi.

        IMF, Eylül 2024'te Pakistan için 37 ay süreli, yaklaşık 7 milyar dolarlık Genişletilmiş Fon Kolaylığı programını onaylamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Habertürk Anasayfa