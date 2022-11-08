Meclis'e sunulan yeni torba yasa ile ruhsatsız yapılmış olan kaçak yapılar için yeni bir af düzenlemesi uygulaması için teklif verildi. İmar barışı bilindiği gibi ilk kez 1984 yılında çıkarılmıştı. İmar affının amacı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellemektir. Peki İmar affı çıkacak mı? İmar Barışı ne zaman çıkacak? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...