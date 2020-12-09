Samimi açıklamalarda bulunan ünlü model, konuyla ilgili şunları söyledi:

Aşık olduğumda fazla romantik oluyorum. Güzel sözcükler kullanmaya başlıyorum. Çok ilgileniyorum sevdiğim insanla ve çok fedakârlık yapıyorum.

Bazen fedakârlığın dozunu kaçırıyorum hatta. Her şeyi bırakıp, o insana konsantre oluyorum ve onun için şu anda aşık olmayı hiç istemem.