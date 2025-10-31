Habertürk
        Haberler Gündem Güncel İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı | Son dakika haberleri

        İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı

        İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:11
        İmamoğlu'nun danışmanı serbest bırakıldı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Özkan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

