İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan serbest bırakıldı
İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Giriş: 31.10.2025 - 09:40 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlarından İbrahim Özkan gözaltına alındı. Özkan, emniyetteki işlemlerinin ardından ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Özkan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
