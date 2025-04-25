İmamoğlu’nun avukatının avukatına yurt dışı yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında tutuklanan İBB eski Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın ve İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın Avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un Avukatı Serkan Günel ve dosya kapsamında firari şüpheli olan iş insanı Emrah Bağdatlı’nın Avukatı Kazım Yiğit Akalın gibi “yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Kahramanmaraş Merkezli depremlerde Adıyaman’da yıkılan ISİAS Hotel davasında mağdurların avukatı olan Koçoğlu dün ilk duruşma olduğu için gözaltına alınmadı. Duruşmadan sonra İstanbul’a gelen Koçoğlu, bugün Vatan Emniyet’e giderek teslim oldu. Ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

“KİMSEYİ YÖNLENDİRME AMACIM YOKTUR”

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Savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla bulunan Avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu ifadesinde, İBB soruşturmasında şüpheli olarak yer alan İBB eski Genel Sekreteri Can Akın Çağlar’ın avukatlığını yaptığını söyleyerek, “Halk Tv'de vermiş olduğum röportaj bu dosya kapsamında ve on yıllık mesleki tecrübeme dayanarak vermiş olduğum hukuki bilgilerle alakalıdır. Etkin pişmanlık kapsamında kanunda öngörülen indirim olanlarından bahsettim ve yayın esasında kanunun madde numarasına söyleyerek bu husus dile getirdim. Bunun haricinde kimseyi yönlendirme veya etkileme gibi bir amacım yoktur” dedi. Yayının sonlarına doğru mesleki bilgi birikimlerini aktardığını anlatan Koçoğlu, “Söz konusu yayında sona doğru, bazı dosyalarda savcıların özellikle kadınlara ulaşıp ‘Bak senin çoğun var gel konuş biz seni bırakalım’ dediklerini çok biliyoruz şeklindeki beyanın bu soruşturma ile alakalı değil. Yaşamış olduğum mesleki tecrübeye dayanan genel bir bilgidir. Dosya kapsamında müvekkil haricinde kimseyi tanımıyorum, dosyadaki kadın şüphelileri bilmiyorum. Ben söz konusu yayına çıkmadan önce Murat Abbas’ın tahliye olduğu zaten başında yer almaktaydı. Haber spikerinin bana sorusu bunun üzerinedir ve ben bu soru üzerine söz konusu açıklamaları yaptım” şeklinde konuştu.

“BABAM BALYOZ’DAN KAÇMADI BEN DE KAÇMAM” Tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlik sorgusunda ise Adıyaman’dan kendisinin gelerek teslim olduğunu söyleyen Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, “Normalde yurt dışına gidecektim dün uçak biletimi iptal ettim. Babam Balyoz Davası’nda 16 sene ceza aldı, teslim oldu. 16 sene ceza için kaçmadı ben bu suçtan ceza alsam bile kaçmam. Murat Abbas’ın tahliye haberini ben vermişim gibi, gece 02.30 olmadan basın bunu her yerde paylaşmış. Benim canlı yayın saat l7.20'dir” dedi. “KONU ALENİYDİ GİZLİLİĞİ İHLAL ETMEDİM” Girişte kendisine “Murat tahliye oldu. Buna dair açıklama yapabilir misiniz?” dendiğini belirten Koçoğlu, “Kaçmadığım için biletimi iptal ettim. Bu yüzden adli kontrolü de kabul etmiyorum, herhangi bir suç işlemedim. Gizliliği ben ihlal etmiş olamam aleni hale gelmiş bir şey, bir daha ihlal edemem zaten” diyerek serbest bırakılmayı talep etti.Hakimlik Koçoğlu’nun, tutuklamanın zorunlu şartlarda başvurulan istisnai koruma tedbiri olması, ölçülülük ilkesi dikkate alındığında beklenen fayda ve amacın adli kontrol hükümleri ile sağlanabileceği gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.