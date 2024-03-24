İmamoğlu: Yeni projelerle 20 bin konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız

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KİPTAŞ Kırlangıç Evler 1. Etap Anahtar Teslimi Töreni'nde Gürpınar sakinleriyle biraraya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " İstanbul Yenileniyor programı başlattık. Bu programla, kentsel dönüşüme giren tüm riskli yapılara, sabit taksitle 2 yıl vadeli, faizsiz ödeme desteğini bizzat biz sunacağız. Dar gelirli vatandaşlarımıza ait 50 bin riskli konutun inşaat maliyetinin yüzde 60’ını biz karşılayacağız. Yine bu yapılardaki dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin yüzde 65’ini biz karşılayacağız. Dar gelirli emeklilerimize, bakanlığın kira yardımının üstüne, onlara da 9 bin lira kira desteği vereceğiz" dedi.

"YENİ PROJELERLE 20 BİN SOSYAL KONUTU HALKIN HİZMETİNE SUNACAĞIZ" İmamoğlu, "Yeni projelerle 20 bin sosyal konutu İstanbul halkının hizmetine sunacağız. 10 bin konutu yenileme sözü vermiştik. 12 bin konut teslim ediyoruz yani biz 2019'da verdiğimiz sözün 2 bin daha üstünde iş başardık. Sözümüzü tutarız biz. Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduktan, Mehmet Çalık başkanımla birlikte, buraya özenli bir gayret gösterdik. Kentsel dönüşümü başlatmak için, KİPTAŞ'la birlikte harekete geçtik. Tabii 3/2 çoğunluğun kısa sürede sağlanması mümkün olmadı. 2022 Mart'ta buranın temelini attık. Bugün, 2024 Mart, 2 senede toparladık. 2 senede toparladığımız yeri, biz zamanında imza atılmış olsaydı, şu anda 1-1.5 senedir burada oturuyor olurdunuz. Bu bile engellendi.Biz burada hayırlı bir iş yaptık. Ne mutlu bana. Gerçekten yüzde 99 uzlaşıya ulaştıktan sonra hemen tahliye işlemleri başlatıldı. Yıkımlarını yaptık. 25 Mart 2022’de projenin temeli atıldı. 302 hak sahibi, 523 konut, 15 dükkan olmak üzere, 538 bağımsız birimden oluşan Kırlangıç Evler’de hak sahipleri, gördüğünüz gibi pırlanta gibi dayanıklı evlerine kavuştular. Ne mutlu bana. Üstelik ne olacak? Değerli hak sahipleri, buradaki borçlanma tutarlarını, evlerine oturduktan sonra 36 ayda, yüzde sıfır faizle KİPTAŞ'a ödeyecek. Bakın bu, gerçek kentsel dönüşüm örneğidir." diye konuştu.

"5 YILDA BİN 17 KEZ SORUŞTURULDUK" Ekrem İmamoğlu, göreve gelmelerinden itibaren KİPTAŞ'ta yapılan teftiş ve soruşturmalara değinerek "KİPTAŞ, bizim değerli kurumumuz. On yıllardır oraya teftiş bile gelmedi. Ben dedim ki, ‘Arkadaşlar, bir çıkartın bakalım, Ankara'dan gelip de bizi kaç kez teftiş ettiler.' Müfettişler, soruşturmalar. Bu kardeşiniz ve ekibi, 5 yılda, bugün yayınladım tabloyu, bakın Twitter'dan bin 17 kez soruşturulduk. Müfettişler geldi, teftişler yapıldı. Bin 17 kez. Bizden önceki dönem, 5 yılda kaç defa yapılmış biliyor musunuz? 146. Bunun da çoğu ne biliyor musunuz? Rutin denetimler. Teftiş değil yani, soruşturma değil. Bizimkilerin çoğu soruşturma. O dönemde KİPTAŞ'a Sayıştay hiç uğramadı, bu sefer geldi. Bu kardeşinizi 5 yıldır didik didik edip bin 17 kez soruşturacaksınız, müfettiş yollayacaksınız, hiçbirşey bulamayacaksınız, 5 gün kala, seçime 6 gün kala kumpasla, yalanla, iftirayla, bakanın savcılığıyla yıkmaya çalışacaksınız. Hadi oradan. Hadi işinize bakın" şeklinde konuştu.

İmamoğlu’na törende Turan Taşkın Özer'in de bulunduğu CHP milletvekilleri, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de eşlik etti. Konuşmasının ardından bazı vatandaşlar kürsüye çıkarak İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulundu.