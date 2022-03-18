İmamoğlu'ndan kar uyarısı: Araçlarınızla çıkmayın

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "17.20'de başlayıp gece boyu yoğun bir kar yağışı yaşayacağız. Vatandaşlarımızı saat 17.00 itibarıyla özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları noktasında uyarıyorum. Tüm ulaşım hatlarında ek seferler koyduk. Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız." ifadesini kullandı.

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