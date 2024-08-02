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        Haberler Gündem Politika İmamoğlu'ndan Instagram tepkisi | Son dakika haberleri

        İmamoğlu'ndan Instagram tepkisi

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, erişime kapatılan Instagram ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, "Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 15:39 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:19
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        İmamoğlu'ndan Instagram tepkisi
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        Sosyal medya uygulaması Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla erişim engeli getirilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu paylaşımda bulundu.

        İmamoğlu açıklamasında, "Sosyal medya; her kesimin ticaret, haberleşme dahil birçok amaçla kullandığı bir platformdur. Bir sabah tüm ülkenin kullandığı bir mecranın keyfi olarak kapanması kabul edilemez. Instagram bir an önce açılmalı, iletişimden sorumlu akıllar sansür birimi gibi çalışmayı bırakmalı" ifadelerini kullandı.

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