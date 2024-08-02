Cihangir'deki lüks meyhanede 3 genç kıza kabusu yaşattılar
İstanbul Beyoğlu'nda lüks mekanların bulunduğu Cihangir'de eğlenmek için meyhanaye giden 3 genç kız kabusu yaşadı. İddiaya göre kızların masasına gelen garson, "Yan masadan sizi beğenmişler, şampanya ikram etmek istiyorlar" dedi. Teklifi kabul etmeyen kızlar kalkmak için hesap ödemek isteyince, 6 kat fazla hesapla karşılaştı. Buna rağmen hesabı ödeyen kızların mekandan çıkmak için yöneldikleri kapıda, çalışanlar tarafından "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" denilerek önleri kesildi. Kapıda çıkan arbedede genç kızlar darbedildi. Kızların kapıda engellendiği ve darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken 3 arkadaş mekan sahiplerinden şikayetçi oldu.
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İstanbul'un kalbi Beyoğlu'nda eğlenmek için meyhaneye giden 3 genç kız kabusu yaşadı.
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Kabus dolu gece, 3 Haziran günü Beyoğlu Cihangir'de bulunan lüks bir meyhanede yaşandı.
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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, Arife İlayda K (22), Hande E (20) ve Yaren T. (23) eğlenmek için Beyoğlu Cihangir'de bulunan boğaz manzaralı lüks bir meyhaneye gitti.
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"YAN MASADAKİLER SİZİ BEĞENMİŞ"
İddialara göre, meyhanede oturan 3 genç kıza yan masadan laf atıldı.
Bu durumdan rahatsız olan genç kızlar, işletmenin güvenliğine durumu söyleyerek, masalarının değiştirilmesini istedi.
Yine iddiaya göre bir süre sonra genç kızların yanına gelen çalışan Mehmet D. yan masadakileri işaret ederek, "Bunlar benim özel misafirlerim sizi beğenmiş, size şampanya göndermek istiyorlar" dedi.
Genç kızlar bu teklifi kabul etmeyerek masalarının değiştirilmesi talebini yenilediler.
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HESAP 6'YA KATLANARAK GELDİ
Masalarının değiştirilmemesi üzerine, 3 genç kız hesap isteyerek meyhaneden ayrılmak istedi.
Kızların ifadesine göre kişi başı 475 TL tutması gereken hesap toplamda 10 bin lira geldi. Hesaba itiraz edilince, görevli Mehmet D. genç kızlara "Masanızı diğer masayla birleştirelim hesabınızı onlar ödesin." dedi.
Bu durumdan rahatsız olan 3 genç kız, 9 bin TL hesap ödeyerek mekandan ayrılmak istedi.
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Mekandan çıkmaya çalışan 3 genç kızın önü iddialara göre işletme sahibi Veysi T. tarafından kesilerek "Oturun adamlarla işte, hesabı zaten az verdiniz, yollamam sizi buradan" dedi.
Bu sırada Yaren T. adlı genç kız diğer görevli Mehmet D. tarafından itildi. Genç kız kendisini çenesinden tutarak itmeye çalışan Mehmet D.'den kurtulmak için tokat attı.
Bu tokattan sonra arbede çıktı. Mehmet D., Yaren T.'nin saçlarından tutup çekerek diziyle yüzüne vurdu. Yaşanan bu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yaşanan bu olay sonrası mekandan ayrılan 3 genç kız, iddialara göre mekanın işletme sahibi ve çalışanı tarafından tehdit edildi.
Yaşadıkları dehşetten dolayı korkan 3 genç kız , ellerinden bir delil olmadığı korkusuyla önce şikayetçi olamadı. Olaya ait görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, harekete geçen 3 arkadaş, önceki gün Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıkları dehşeti anlatarak şikayetçi oldu.
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GÖRÜNTÜLERİ POLİSE VERDİLER
Sosyal medyada yayınlanan görüntüleri alarak delil olarak polise veren 3 genç kız, ifadelerinde, yaşananları ayrıntıları ile anlattı.
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Gittikleri mekanda yan masadan atılan lafla başlayan olayın, boyutu büyüdüğünü belirttiler.
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Mekandan çıkmak isteyince mekan sahibinin yüklü miktarda hesap çıkarttıklarını belirten genç kızlar, kapı önünde yaşadığı olayı da detaylı şekilde polise anlattı.
Bu şikayetin ardından soruşturma başlatıldı.
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