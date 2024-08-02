Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar
Antalya'da 43 yaşındaki sevgilisi Aynur Çilli'yi ormanda başına keser ve taşla vurarak, cinayete şahit olduğu gerekçesiyle kadının 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli'yi de boğarak öldüren 48 yaşındaki Mehmet Altın'ın küçük çocuğun cesedini koymak için çuval almaya giderken jandarma tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Altın'ın ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan Aynur Çilli'nin mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.
- 1
Antalya'da anne ile oğlunun öldürüldüğü cinayette kan donduran detaylara ulaşıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde meydana geldi.
- 2
Sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'ndeki evde kadının 2 oğluyla birlikte yaşamaya başladı.
Dün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın ile Döşemealtı'daki Duacı Mahallesi'ndeki ormana gitti.
- 3
Burada çıkan tartışmada Altın, keserle Aynur Çilli'ye vurdu. Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla defalarca vurdu.
-
- 4
Sevgilisini başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti.
- 5
Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü Bulutcan'ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğup el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.
- 6
İNCELEME İÇİN EVE GİDEN JANDARMA, ÇOCUĞUN CESEDİNİ BULDU
Ormanda Aynur Çilli'nin cansız bedenini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın'ı yakaladı. Altın'ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Bulutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.
-
- 7
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Jandarma tarafından gözaltına alınan Mehmet Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Evde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu’na, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.
- 8
CESEDİ KOYMAK İÇİN ÇUVAL ARAMAYA GİDERKEN YAKALANDI
Mehmet Altın'ın, Bulutcan Çilli'nin cesedini koymak için evden çıkıp çuval almaya giderken İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandığı ortaya çıktı.
Altın, ifadesinde bir süre sohbet ettiklerini, alkol alıp almama ve bazı konular yüzünden aralarında tartışma çıktığını, tartışma küfürleşmeye dönünce Aynur Çilli'nin başına keser ve taşla vurup çocuğu da yanına alarak gittiğini söylediği öğrenildi.
- 9
Olayın yaşandığı mahallede oturan komşu Selahattin Doğan, yaşananları şöyle anlattı:
"Yaklaşık bir buçuk yıl önce mahallemize taşındı. Bugün jandarma ekipleri geldiğinde, ben de onlarla birlikte içeri girdim. Küçük çocuğu domuz bağıyla bağlı olarak yerde yatarken gördüm. Çok şaşırdım. Duyduğuma göre önce kadını ormanlık alanda taşla öldürmüş, ardından buraya gelerek çocuğu boğmuş. Adam jandarma tarafından evinin önünde yakalanmış. Daha sonra jandarma ekipleri tanık olarak ifademi almak için beni tekrar eve götürdüğünde, çocuğu yine aynı şekilde yerde yatarken gördüm. Boğazında plastik kelepçe vardı ve boğularak öldürülmüştü."
-
- 10
CİNAYET ŞÜPHELİSİ 5 DEFA EVLENMİŞ
Mehmet Altın, jandarmadaki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde adliyeye sevk edildi. Altın'ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli'nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
- 11
"EN TEHLİKELİ DÜŞMAN DÜŞMENİ BEKLEYEN DOSTUNDUR"
Öte yandan Aynur Çilli'nin mayıs ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı son paylaşım ise dikkat çekti.
Çilli'nin paylaşımında, "En tehlikeli düşman, düşmeni bekleyen dostundur" sözlerinin yer aldığı görüldü.