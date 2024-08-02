Sevgilisini ve 8 yaşındaki oğlunu öldürdü: Korkunç cinayette kan donduran detaylar

Olayın yaşandığı mahallede oturan komşu Selahattin Doğan, yaşananları şöyle anlattı:

"Yaklaşık bir buçuk yıl önce mahallemize taşındı. Bugün jandarma ekipleri geldiğinde, ben de onlarla birlikte içeri girdim. Küçük çocuğu domuz bağıyla bağlı olarak yerde yatarken gördüm. Çok şaşırdım. Duyduğuma göre önce kadını ormanlık alanda taşla öldürmüş, ardından buraya gelerek çocuğu boğmuş. Adam jandarma tarafından evinin önünde yakalanmış. Daha sonra jandarma ekipleri tanık olarak ifademi almak için beni tekrar eve götürdüğünde, çocuğu yine aynı şekilde yerde yatarken gördüm. Boğazında plastik kelepçe vardı ve boğularak öldürülmüştü."