İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karaköy'deki Galataport projesini gezerek, yetkililerden bilgi aldı. İmamoğlu'na İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut ile yardımcıları da eşlik etti. İstanbul'a etki edecek projeleri gezdiğini vurgulayan İmamoğlu, "Birebir giderek, birlikte öğrenmek istiyoruz. Ne yapıldığını anlamak, yakın çevresine etkisi ve bizim sürecin içinde nasıl olabileceğimiz, iş birliği, projeye en verimli şekilde nasıl katılabileceğimizi anlamak, sağlamak… Bu ziyaretlerimizin temelinde bu var. Burayla beraber üçüncü projeyi gezdik. Belirlediğimiz 20 projenin bir tanesi burası. Bunları gezmeye devam edeceğiz. Sonra da sıkı koordinasyon oluşsun istiyoruz bu projelerle bizim çalışma ekibimiz arasında. Geliş amacımız budur" dedi.

"KARAKÖY SAHİLİ GEZİNTİ ALANINA DÖNÜŞECEK"

İmamoğlu'nun geliş amacını anlatmasından sonra firma yöneticileri, proje maketi üzerinden İBB Başkanı'na bilgiler verdi. Galataport'u "bir şehir projesi" olarak niteleyen yöneticiler, bölgenin mahalle dokusuna uyumlu bir yerleşim planına sahip olduğunu kaydetti. Proje ile yaya geçişine kapalı Karaköy sahil şeridinin halkın kullanımına açılacağını ifade eden yöneticiler, amaçlarının, şehri denizle buluşturan bir gezinti alanına dönüştürmek olduğunu belirtti. Yöneticiler, İmamoğlu ile "Binaların arasında oluşturulacak koridorlardan, Boğaz'a görsel ve fiziksel erişim sağlanması hedeflenmektedir. Proje kapsamındaki binaların maksimum yükseklikleri ise mevcut durumdan daha düşük planlanacaktır. Tophane Meydanı, yanındaki park ve Boğaz'a inen kollarıyla birlikte 30 dönüme yakın alanıyla, İstanbul'un en önde gelen meydanlarından biri olacaktır. Aynı şekilde proje sahası içerisinde yer alan tescilli binaların da restorasyonu ile İstanbul'un çok değerli tarihi binaları şehre geri kazandırılacaktır" bilgilerini paylaştı.

"İSTANBUL'UN YENİ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ OLACAK"

Kruvaziyer Yolcu Terminali'nin de proje kapsamında dünya standartlarında yeniden kurgulanacağını söyleyen yöneticiler, "Yer üstünde halkı ve turistleri Boğaz'la buluşturmayı kesintisiz sürdürebilmek için yeni terminalin yerin altına inşa edilmesi planlanmaktadır. Projenin bir parçası olarak planlanan kapalı yer altı otoparkı ile de bölgenin park sorununa çözüm getirilmesi hedeflenmektedir. Sahasında barındırdığı İstanbul Modern ve Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi ile çağdaş sanatın Türkiye'deki en iyi örneklerine ev sahipliği yapan Galataport, tamamlanmasının ardından İstanbul'un yeni kültür-sanat merkezi olacaktır. Proje sahası içerisindeki meydanlar ve tüm açık alanlar da açık hava sergi ve enstalasyon sahaları olarak kullanılacaktır" şeklinde konuştu.

Kamuoyundan "Galataport Projesi" olarak bilinen "Salıpazarı Limanı İhalesi", 16 Mayıs 2013'te gerçekleştirilmişti. Proje inşaatı, Şubat 2014'te başlamıştı.