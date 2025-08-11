"İller arası mazerete bağlı yer değiştirme" atamaları yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiğini bildirdi
Giriş: 11.08.2025 - 20:39 Güncelleme: 11.08.2025 - 20:39
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, mazerete bağlı iller arası yer değişikliği kapsamında tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine yapıldı.
Böylece, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamaları gerçekleştirilmiş oldu.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
